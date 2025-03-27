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про Honda
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История
Самую экстремальную Honda Civic Type R показали на видео
2
22 мая
Новости
Видео
Очень необычный тест на прочность: три кроссовера Honda подвесили на кране
2
2
27 марта 2025
Новости
Видео
Тест и обзор Honda CR-V: японского кроссовера с гарантией, который дороже всех конкурентов
17
37
20 марта 2025
Видео
Сразу 14 автомобилей проверили на разгон и торможение
23 ноября 2023
Новости
Видео
Honda разработала электромобиль для детей, лежащих в больницах
26 сентября 2023
Новости
Видео
Honda показала возрождённый скутер Motocompo — он помещается в чемодан и стоит меньше 1000 долларов
3
14 сентября 2023
Новости
Видео
Спорткар Honda Civic Type R не справился с лосиным тестом
22 августа 2023
Новости
Видео
Это тоже Китай! Неизвестные модели VW, Toyota, Audi и других брендов
6 августа 2023
Видео
Honda рассказала (и показала), как разрабатывали экстремальный кроссовер Pilot TrailSport
13 декабря 2022
Новости
Видео
Гибридный Honda Civic прошёл «лосиный тест» не хуже BMW M4
17 ноября 2022
Новости
Видео
Видео: как собирают спорткар Honda Civic Type R нового поколения
14 октября 2022
Новости
Видео
Дешёвый кроссовер Honda провалил краш-тест Latin NCAP
18 сентября 2022
Новости
Видео
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2
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Журнал Авто.ру
Видео
Honda
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