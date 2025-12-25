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про Honda
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История
Топ-6 некитайских машин: экспертный рейтинг на основе тестов
8
10
31 марта
Тесты
Подборки
Топ-10 автомобильных новинок 2025 года: рейтинг на основе тестов
10
8
25 декабря 2025
Тесты
Подборки
Топ-5 полноприводных кроссоверов: рейтинг на основе тестов Авто.ру 2025 года
17
24
2 декабря 2025
Тесты
Подборки
Топ-5 некитайских моделей 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
20
23
18 ноября 2025
Тесты
Подборки
Топ-5 среднеразмерных кроссоверов 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
19
24
22 октября 2025
Тесты
Топ-5 кроссоверов 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
18
89
21 августа 2025
Тесты
Подборки
Подробный тест и обзор Honda CR-V: плюсы и минусы кроссовера, который вдвое дороже конкурентов
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Финуслуги
26
54
7 апреля 2025
Тесты
Лови Покемона! Первый тест очень симпатичного электромобиля Honda e
1
22 сентября 2022
Тесты
Выставочный образец. Обновлённый кроссовер Honda CR-V: первый тест
21
11 декабря 2020
Тесты
Что это за Хонда?! Восьмибитный тест Honda S660
2
4 августа 2020
Тесты
Видео
Товары ажиотажного спроса: тест кроссоверов Toyota RAV4, VW Tiguan и Hyundai Tucson
34
14 февраля 2020
Тесты
Хроники человека-невидимки: Honda CR-V, подробный тест
8
7 февраля 2020
Тесты
1
2
Журнал Авто.ру
Тесты
Honda
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