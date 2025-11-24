Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Подборки про
Citroen
4,4
1 379 отзывов
47 новых
3 606 с пробегом
Технические характеристики
Обсуждения
Все модели
C5
C3
C4
Berlingo
C6
SpaceTourer
C5 X
C5 Aircross
DS
Все материалы
Новости
Подборки
Видео
Вторичка
Тесты
Про бизнес
Разбор
Учебник
От «Эльвы» до «Миники»: объявления недели на Авто.ру
6
3
5 июля
Подборки
Вторичка
От «Вальгаллы» до «Фигаро»: объявления недели на Авто.ру
4
28 июня
Подборки
Вторичка
В продаже: пять свежих французских машин, которые можно купить в России
3
15 июня
Подборки
Вторичка
В продаже! Свежие минивэны с полным приводом для любых дорог
8
5
1 апреля
Подборки
Вторичка
Топ-20 крупных седанов дешевле 1 000 000 рублей: самый подробный гид
14
9
5 марта
Подборки
В продаже! Интересные «французы» для искателей небанальных покупок
5
1
17 февраля
Подборки
Вторичка
В продаже! Яркие ситикары для тех, кто только начинает водить
4
24 ноября 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! Практичные европейские «каблучки» по цене Ларгуса
8
5
12 ноября 2025
Подборки
Вторичка
Маленькие, но надёжные: топ-5 европейских компактов, с которыми мало проблем
13
15
21 апреля 2025
Подборки
Вместо кроссовера: 5 лучших минивэнов за полтора миллиона рублей для семейных путешествий
10
28
21 сентября 2023
Подборки
Вторичка
7 особенностей безумного Citroen Kar-a-Sutra из 1970-х
1
27 октября 2021
Подборки
8 роскошных седанов с пробегом по цене Lada Vesta
4 сентября 2019
Подборки
Вторичка
1
2
Журнал Авто.ру
Подборки
Citroen
Подождите
Объявления загружаются