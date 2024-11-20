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Citroen
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1 373 отзыва
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3 662 с пробегом
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Ещё «европеец» или уже «китаец»? Тест и обзор Citroen C5 X
3
29
20 ноября 2024
Видео
Старинный Citroen 2CV проверили внедорожной трассой
3 мая 2023
Новости
Видео
Электрокар Citroen Ami перевернулся в попытке быстро пройти безобидный поворот
14 марта 2023
Новости
Видео
Citroen разработал концептуальную колесницу для Астерикса и Обеликса
16 декабря 2022
Новости
Видео
Единственный уцелевший туристический автобус Citroen Cityrama показали на видео
18 июля 2022
Новости
Видео
8-сильный Citroen Ami сразился в дрэге с крохотными электрокарами из 1980-х и 2010-х
6 июня 2022
Новости
Видео
Новый Citroen C5 показали на видео — пока не полностью
7 апреля 2021
Новости
Видео
В чём подвох этих машин? Читаем объявления правильно
2
14 мая 2020
Видео
6 колёс, палатка и турбина: как превратить Ситроен в суперкрокодила
7 января 2020
Видео
Citroen DS: самая красивая машина в мире
9
23 декабря 2019
Видео
Тесты
Посмотрите, как целая толпа «Ситроенов» вылетает с трассы в одном и том же повороте
10 сентября 2019
Видео
BMW 8-й серии, Z4, Ceed GT и кроссоверы: 6 премьер Парижа, которые приедут в Россию
3 октября 2018
Видео
Журнал Авто.ру
Видео
Citroen
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