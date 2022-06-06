8-сильный Citroen Ami сразился в дрэге с крохотными электрокарами из 1980-х и 2010-х

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Британское издание What Car? организовало самый, возможно, неторопливый дрэг-заезд последних времён. Авторы идеи сравнили в гонке по прямой самые компактные электрокары из разных эпох — современный Citroen Ami, Mahindra e2o образца 2016 года и трёхколёсный Sinclair C5 из 1980-х.
Ещё один необычный дрэг-заезд в мае прошлого года состоялся в Южной Африке. На прямую выставили «самый дешёвый автомобиль в мире» Bajaj Qute, соперником которого стал профессиональный велосипедист.