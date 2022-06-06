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Редкий суперседан Holden с мизерным пробегом оценили в 326 тысяч долларов

8-сильный Citroen Ami сразился в дрэге с крохотными электрокарами из 1980-х и 2010-х

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Дмитрий Елизаров

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Британское издание What Car? организовало самый, возможно, неторопливый дрэг-заезд последних времён. Авторы идеи сравнили в гонке по прямой самые компактные электрокары из разных эпох — современный Citroen Ami, Mahindra e2o образца 2016 года и трёхколёсный Sinclair C5 из 1980-х.

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  • Характеристики участников заезда сильно отличаются. Citroen Ami оснащён 8‑сильным электромотором и может разогнаться до 45 км﻿/﻿ч. Хэтч от Mahindra заметно мощнее: его двигатель развивает 42 л.с., а максимальная скорость e2o составляет 100 км﻿/﻿ч. Однако при весе 830 килограммов он почти вдвое тяжелее электро­мобильчика от Citroen.
  • Самым, пожалуй, необычным электрокаром среди участников можно считать Sinclair C5 — трицикл разработан знаменитым инженером Клайвом Синклером, создателем культового компьютера ZX Spectrum. На рынке Великобритании он появился в 1985 году.
  • Трицикл, в проектировании шасси которого участвовали инженеры Lotus, самый лёгкий из соперников, так как весит всего 45 килограммов. Однако его электромотор развивает лишь 0,3 л.с. и приводит в движение только одно колесо — левое заднее, хотя пилот может помогать трициклу, вращая педали. Расчётная максимальная скорость Sinclair C5 — 25 км﻿/﻿ч.
  • В первом заезде победил электрокар от Mahindra, которому для преодоления 402 метров понадобилось около 23 секунд. Citroen Ami отстал на 12,4 секунды. У трицикла, который оказался аутсайдером, несмотря на наличие педалей, та же дистанция заняла 68,5 секунд.
  • Во втором заезде лидеру усложнили задачу: пока Sinclair C5 преодолевал один отрезок в четверть мили, пилот Mahindra должен был сделать то же самое трижды — туда, обратно и снова туда. В этой гонке победителя определили считанные миллиметры.

Ещё один необычный дрэг-заезд в мае прошлого года состоялся в Южной Африке. На прямую выставили «самый дешёвый автомобиль в мире» Bajaj Qute, соперником которого стал профессиональный велосипедист.

На кого ставили?

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