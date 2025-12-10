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Citroen
4,4
1 373 отзыва
37 новых
3 662 с пробегом
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Культовый «гадкий утёнок» от Citroen возродится
2
22 мая
Новости
Stellantis представит больше 100 новинок до 2030 года
2
1
21 мая
Новости
Citroen C5 Aircross разрешили производить в России до 2029 года
2
1
30 марта
Новости
Citroen показал концепт-вэн ELO со спальней и кинозалом
10 декабря 2025
Новости
Дешёвое кросс-купе Citroen Basalt получило «заряженную» версию
27 ноября 2025
Новости
Объявлены финалисты премии «Европейский автомобиль года»
1
1
31 октября 2025
Новости
Концерн Stellantis отзовёт в Европе свыше миллиона дизельных автомобилей
2
7 июля 2025
Новости
Концерн Stellantis запретил ездить на 441 тысяче автомобилей
2
20 июня 2025
Новости
Первый кроссовер Hedmos от Peugeot, Citroen и Dongfeng представлен в Китае
1
21 мая 2025
Новости
Citroen Ami Buggy обновился, получив свежий интерьер с роботом Энди
2
30 апреля 2025
Новости
Новый Citroen C5 Aircross: пластик из винограда в салоне и самый большой экран
4
1
29 апреля 2025
Новости
С молотка уйдёт 35-летний Citroen, участвовавший в «Дакаре»
1
31 марта 2025
Новости
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2
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Журнал Авто.ру
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