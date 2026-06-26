BMW, Mercedes-Benz, VW и Stellantis разрабатывают общую операционную систему

В автопроме складывается беспрецедентный альянс: BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Stellantis договорились о разработке общей операционной системы. На такой шаг их вынудило пойти растущее давление со стороны китайских концернов. Перспективное ПО назвали Eclipse S-Core, пишет Немецкая ассоциация автомобильной промышленности.
- Недавно эти мировые гиганты впервые открыто признали, что больше не могут позволить себе разрабатывать ПО в одиночку. И фактически смирились с тем, что их опережают более гибкие китайские конкуренты. Для решения проблемы они решили объединить усилия и технологии для создания общего проекта.
- Eclipse S-Core будет работать в фоновом режиме, обеспечивая всю цифровую функциональность автомобиля. Это проект с открытым исходным кодом. Каждый автопроизводитель будет сам решать, с каких моделей начать внедрение.
- BMW намерена представить новую операционку на электромобилях Neue Klasse. В частности, на кроссовере iX3 и седане i3. За ними последуют будущие электрические хэтчбеки Mini. Mercedes-Benz начнёт с классов C, E и CLA.
- Volkswagen будет внедрять ОС с премиальных кроссоверов Audi Q6 и электрических Porsche. Также о намерении перейти на новое ПО объявило грузовое подразделение концерна. Что касается альянса Stellantis, то он обкатает Eclipse S-Core на будущем поколении Peugeot 3008, Vauxhall Corsa Electric и Fiat Grande Panda.
Похожее решение готовят японские компании Honda, Nissan и Mitsubishi. Они находятся на финальной стадии переговоров о стандартизации электронных блоков управления для программно-определяемых автомобилей следующего поколения. Интеграция единых «электронных мозгов» позволит компаниям оптимизировать расходы на дорогостоящую разработку.
Правильный шаг?
Однозначно, иначе не выжить
Время покажет
Это ошибка, они же конкуренты
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