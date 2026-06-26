BMW, Mercedes-Benz, VW и Stellantis разрабатывают общую операционную систему

Недавно эти мировые гиганты впервые открыто признали, что больше не могут позволить себе разрабатывать ПО в одиночку. И фактически смирились с тем, что их опережают более гибкие китайские конкуренты. Для решения проблемы они решили объединить усилия и технологии для создания общего проекта.