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Единственный уцелевший туристический автобус Citroen Cityrama показали на видео

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

На YouTube-канале The Tim Traveler появился видеоотчёт об очень необычном автобусе под названием Citroen U55 Cityrama Currus, также известном как Citroen Cityrama. Автор видео уверен, что это единственный сохранившийся до наших дней автобус данной марки, который отличался крайне необычным дизайном.

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  • Двухэтажные автобусы с гигантской площадью остекления и специфическим оформлением кабины строила в середине прошлого века компания Currus. Базировались такие Cityrama на грузовом шасси Citroen U55. А заказывала их для своих нужд компания-туроператор Groupe Cityrama, чтобы использовать в качестве экскурсионного транспорта — этим объясняются и увеличенный обзор, и наличие второго уровня.
  • Автор видео утверждает, что застал этот экземпляр на одной из французских ретровыставок — появление здесь стало первой публичной демонстрацией автобуса за последние 20 лет. Вывезли автобус на всеобщее обозрение для того, чтобы запустить сбор пожертвований на его реставрацию. Cityrama пребывает в плачевном состоянии: например, у него отсутствуют стёкла, металлические части проржавели, а обивка сидений нуждается в замене.
  • Отреставрировать редчайший автобус взялась компания Normandy Classics. Однако, как заявил её представитель Филип Дебасли, займёт это минимум четыре года.

В марте нынешнего года издатели Книги рекордов Гиннесса опубликовали видео, посвящённое ещё одному уникальному транспортному средству, пережившему реставрацию. Это седан с собственным именем American Dream, который считается самым длинным автомобилем в мире. На восстановление лимузина также ушло несколько лет.

Хотели бы прокатиться на таком автобусе?

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