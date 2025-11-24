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Подборки про Citroen
C3
4,2
78 отзывов
245 с пробегом
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В продаже! Яркие ситикары для тех, кто только начинает водить
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Вторичка
Маленькие, но надёжные: топ-5 европейских компактов, с которыми мало проблем
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21 апреля 2025
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Citroen
C3
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