Возрождённый хэтч Renault 5 вышел на тесты в серийном кузове

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Компания Renault планирует начать продажи электрокара 5 только в следующем году, но его уже испытывают в серийном кузове. Судя по фото новинки, которые публикует Motor1, рыночная версия унаследует стилистику своего одноимённого предшественника, выпускавшегося в 1970–80-х годах, и не будет сильно отличаться от концепта. Его Renault показала ещё в январе 2021 года.
Задняя многорычажка должна упростить задачу компании Alpine, которая собирается выпустить на той же базе спортивный электрохэтч A290. Его также представят в 2024 году, а первое представление о спорткаре должен был дать концепт A290_β.
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