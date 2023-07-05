Возрождённый хэтч Renault 5 вышел на тесты в серийном кузове

Компания Renault планирует начать продажи электрокара 5 только в следующем году, но его уже испытывают в серийном кузове. Судя по фото новинки, которые публикует Motor1, рыночная версия унаследует стилистику своего одноимённого предшественника, выпускавшегося в 1970–80-х годах, и не будет сильно отличаться от концепта. Его Renault показала ещё в январе 2021 года.