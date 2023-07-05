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Возрождённый хэтч Renault 5 вышел на тесты в серийном кузове

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Компания Renault планирует начать продажи электрокара 5 только в следующем году, но его уже испытывают в серийном кузове. Судя по фото новинки, которые публикует Motor1, рыночная версия унаследует стилистику своего одноимённого предшественника, выпускавшегося в 1970–80-х годах, и не будет сильно отличаться от концепта. Его Renault показала ещё в январе 2021 года.

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  • Несмотря на камуфляж, можно увидеть, что Renault 5 сохранит характерный силуэт концепта с узнаваемым решением задних стоек. Однако в целом очертания хэтча выглядят более плавными — возможно, ради удешевления серийного производства. Упрощена пластика бампера, применеы более традиционные зеркала, при этом фары и фонари могут перенять свою форму у концепт-кара — более точные выводы не позволяет сделать маскировочная плёнка.
  • Шпионские фото дают первое представление об интерьере электрокара: с некоторых ракурсов можно увидеть, что Renault 5 получит большой сдвоенный дисплей. Салон концепта Renault не раскрывала.
  • Серийный Renault 5 заменит собой электрокар Zoe. В его конструкции планируется использовать компоненты, которыми компания уже располагает — в частности, от модели Clio, но по предварительным данным хэтч укомплектуют новыми аккумуляторами и полностью независимой подвеской.

Задняя многорычажка должна упростить задачу компании Alpine, которая собирается выпустить на той же базе спортивный электрохэтч A290. Его также представят в 2024 году, а первое представление о спорткаре должен был дать концепт A290_β.

Устроит вас такой вариант возрождения Renault 5?

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