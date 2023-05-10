Alpine представила батарейный хот-хэтч A290_β с рулём по центру

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Компания Alpine, которая считается спортивным подразделением Renault, рассекретила электрокар с индексом A290_β. Он станет серийным уже в 2024 году и, вероятнее всего, окажется «заряженной» версией Renault 5. При этом часть решений концепта вряд ли дойдёт до конвейера, включая оригинальную компоновку салона с рулём по центру.
Сама компания Renault также уже демонстрировала экстремальный вариант электрокара 5. Представленный осенью прошлого года хэтчбек под названием R5 Turbo 3E получил 380-сильную установку, ускорение до 100 км/ч занимает у модели 3,5 секунды.
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