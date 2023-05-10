Оставить коммент

Новый трёхрядный кроссовер от Lexus: первое фото

Alpine представила батарейный хот-хэтч A290_β с рулём по центру

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания Alpine, которая считается спортивным подразделением Renault, рассекретила электрокар с индексом A290_β. Он станет серийным уже в 2024 году и, вероятнее всего, окажется «заряженной» версией Renault 5. При этом часть решений концепта вряд ли дойдёт до конвейера, включая оригинальную компоновку салона с рулём по центру.

Читайте нас в Дзене!
1/7
  • Трёхдверка отличается развитым аэродинамическим оперением, крупным спойлером и необычным дизайном колёсных дисков. Боковые зеркала установлены на характерных пилонах, головная оптика получила X-образные ходовые огни. Несмотря на электрическую природу концепта, «капот» хот-хэтча снабжён имитацией воздухозаборника.
  • Угловатое рулевое колесо Alpine A290_β установлено по центру, как и кресло пилота. По бокам от него расположены пассажирские сиденья: таким образом, концепт получился трёхместным. По мнению Alpine, такое решение должно подчеркнуть драйверскую природу хэтчбека — особенно с учётом того, что ранее подобная компоновка не применялась на столь компактных машинах. По центру автомобиля руль устанавливали лишь на немногочисленных суперкарах, в первую очередь на McLaren F1.
1/7
  • Хэтчбек 5 компания Renault планирует оснащать двумя электромоторами на выбор — на 108 и 132 силы. Ожидается, что серийная версия Alpine A290_β окажется заметно мощнее: отдача её моторов может достичь 270 л.с. Конвейерный вариант спорткара Alpine планирует представить в 2024 году. По официальному заявлению, греческая буква β в обозначении концепта подразумевает, что нынешняя итерация хот-хэтча — это промежуточная бета-версия.

Сама компания Renault также уже демонстрировала экстремальный вариант электрокара 5. Представленный осенью прошлого года хэтчбек под названием R5 Turbo 3E получил 380-сильную установку, ускорение до 100 км/ч занимает у модели 3,5 секунды.

Какой спорткар интереснее — от Renault или от Alpine?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании