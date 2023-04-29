9 мая марка Alpine представит электрический хот-хэтч A290_β

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Купе Alpine A110 превратилось в экзотический арт-кар
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9 мая входящая в группу Renault марка Alpine представит новый шоу-кар под названием A290_β (A290 «бета»). Это будет электрический хот-хэтч, серийная версия которого появится уже в 2024 году. Анонсируя премьеру, производитель опубликовал тизеры новинки.
Для Alpine A290_β окажется не первым концептуальным электромобилем. Ещё прошлым летом в качестве эксперимента на батарейки перевели A110, а к осени был построен оригинальный прототип Alpenglow с силовой установкой на топливных элементах.
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