9 мая марка Alpine представит электрический хот-хэтч A290_β

На одном из них показана корма с названиями бренда и модели. Второй представляет собой схематичное изображение профиля. На нём видны рельефный «капот» и спойлер на крыше.

О намерении переквалифицироваться в производителя спортивных электрокаров Alpine объявила в начале 2021 года. Тогда были анонсированы три модели: хэтчбек B-сегмента, кроссовер C-сегмента, а также разработанный совместно с Lotus спорткар, который заменит нынешнее бензиновое купе A 110.

Годом позже альянс Renault-Nissan-Mitsubishi представит масштабную стратегию электрификации и среди прочего подтвердил, что хэтч Alpine появится в 2024 году. Он разделит платформу CMF - BEV , позволяющую строить модели с запасом хода до 400 километров, с Renault 5 и наследником Nissan Micra .

Для Alpine A290_β окажется не первым концептуальным электромобилем. Ещё прошлым летом в качестве эксперимента на батарейки перевели A110, а к осени был построен оригинальный прототип Alpenglow с силовой установкой на топливных элементах.