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9 мая марка Alpine представит электрический хот-хэтч A290_β

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Александр Орехов

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9 мая входящая в группу Renault марка Alpine представит новый шоу-кар под названием A290_β (A290 «бета»). Это будет электрический хот-хэтч, серийная версия которого появится уже в 2024 году. Анонсируя премьеру, производитель опубликовал тизеры новинки.

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  • На одном из них показана корма с названиями бренда и модели. Второй представляет собой схематичное изображение профиля. На нём видны рельефный «капот» и спойлер на крыше.
  • О намерении переквалифицироваться в производителя спортивных электрокаров Alpine объявила в начале 2021 года. Тогда были анонсированы три модели: хэтчбек B-сегмента, кроссовер C-сегмента, а также разработанный совместно с Lotus спорткар, который заменит нынешнее бензиновое купе A110.
  • Годом позже альянс Renault-Nissan-Mitsubishi представит масштабную стратегию электрификации и среди прочего подтвердил, что хэтч Alpine появится в 2024 году. Он разделит платформу CMF-BEV, позволяющую строить модели с запасом хода до 400 километров, с Renault 5 и наследником Nissan Micra.

Для Alpine A290_β окажется не первым концептуальным электромобилем. Ещё прошлым летом в качестве эксперимента на батарейки перевели A110, а к осени был построен оригинальный прототип Alpenglow с силовой установкой на топливных элементах.

Если бы машины Alpine продавали в России, пользовались бы спросом?

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