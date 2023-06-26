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Alpine готовит к премьере сразу семь новинок

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Дмитрий Елизаров

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Компания Alpine поделилась планами на ближайшие годы, опубликовав сводный тизер всех запланированных новинок. До конца десятилетия модельный ряд бренда вырастет до 7 моделей, а с 2026 года будет состоять только из электрокаров. Кроме того, в 2024 году Alpine примет участие в чемпионате по гонкам на выносливость, а среди новых спонсоров Alpine F1 появился знаменитый актёр Райан Рейнольдс.

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Тизер будущих новинок Alpine

  • Первой новинкой Alpine станет уже анонсированный посредством концепта хот-хэтч A290 — «заряженная» версия электромобиля Renault 5. Он появится в следующем году. В 2025-м к нему присоединится спортивный кроссовер С-класса, а в 2026-м на рынок выйдет преемник нынешнего A110 в кузовах купе и родстер.
  • Затем линейку компании пополнят четырёхместное купе с индексом A310, а также две самые крупные модели, рассчитанные на сегменты D и E. Вероятнее всего, они также окажутся спортивными кроссоверами.
  • В 2027 году Alpine рассчитывает выйти на ряд зарубежных рынков, включая США и Китай. Вкупе с расширением модельной линейки экспансия должна обеспечить компании возможность получать до 8 миллиардов евро выручки ежегодно к концу десятилетия.
  • Что касается спортивной программы, то первые старты заводской команды Alpine в высшем классе чемпионата по гонкам на выносливость запланированы на 2024 год. Кроме того, сегодня было объявлено об инвестициях в 200 миллионов долларов, полученных Alpine F1 от консорциума американских инвесторов. Среди них — компания Maximum Effort Investments, соучредителем которой является актёр Райан Рейнольдс. Взамен инвесторы получили 24% акций команды.

Ранее Alpine рассчитывала разрабатывать электромобили и платформу для них в содружестве с компанией Lotus. В конце мая партнёрство было прекращено, но глава Renault Лука де Мео уже заверил, что Alpine справится с разработкой недостающих технологий самостоятельно.

Как считаете, получится у Alpine задуманное?

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