Alpine готовит к премьере сразу семь новинок

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Марка Alpine представила гиперкар для высшей категории гонок на выносливость
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Компания Alpine поделилась планами на ближайшие годы, опубликовав сводный тизер всех запланированных новинок. До конца десятилетия модельный ряд бренда вырастет до 7 моделей, а с 2026 года будет состоять только из электрокаров. Кроме того, в 2024 году Alpine примет участие в чемпионате по гонкам на выносливость, а среди новых спонсоров Alpine F1 появился знаменитый актёр Райан Рейнольдс.
Ранее Alpine рассчитывала разрабатывать электромобили и платформу для них в содружестве с компанией Lotus. В конце мая партнёрство было прекращено, но глава Renault Лука де Мео уже заверил, что Alpine справится с разработкой недостающих технологий самостоятельно.
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