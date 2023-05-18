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Alpine рассекретила A110 Pikes Peak — легчайший спорткар в своей истории с 500-сильным мотором

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Дмитрий Елизаров

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Компания Alpine поделилась первыми живыми фото и некоторой технической информацией о спорткаре A110, с которым впервые примет участие в «Гонке в облака» на американской горе Пайкс Пик. Новинка стала, возможно, самой лёгкой и мощной машиной в новейшей истории французского бренда.

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  • Alpine A110 Pikes Peak стилизован под дорожное купе A110, но отличается от него улучшенной аэродинамикой, иной подвеской на двойных поперечных рычагах и собственным силовым агрегатом.
  • Двигатель имеет объём 1,8 литра, как и у дорожной машины, но форсирован до 500 л.с. и работает с секвентальной коробкой и задним приводом. В подвеске применены компоненты французской фирмы ALP Racing, которая партнёрствует с Renault в рамках участия в раллийных чемпионатах. Останавливаться спорткар будет при помощи тормозов Brembo с 355-миллиметровыми дисками и шестипоршневыми суппортами, спрятанными за 17-дюймовыми дисками.
  • Габариты Alpine A110 Pikes Peak — 4230х1850х1240 миллиметров при колёсной базе 2415 миллиметров. Таким образом, гоночная машина несколько крупнее стандартного купе, но вероятнее всего, увеличение объясняется массивными аэродинамическими элементами. Весит спорткар всего 950 килограммов — на 130 килограммов меньше трекового A110 GT4 Evo. Как именно удалось добиться облегчения, не уточняется, так как версия для Пайкс Пик сохранила алюминиевый монокок и алюминиевые же кузовные панели.
  • Компания заявила, что завершила европейский этап испытаний двухдверки и в понедельник самолётом отправит его в США, где продолжит тестирование. Длиться оно будет вплоть до самой гонки, которая пройдёт 25 июня.

Ранее Alpine в самых известных заездах на гору участия не принимала, хотя в разные годы A110 отметился в нескольких аналогичных соревнованиях во Франции. Возрождённый бренд регулярно обращается к своей спортивной истории: к примеру, в середине марта дорожное купе A110 вышло в спецверсии, посвящённой участию оригинальной модели в ралли Сан-Ремо 1973 года.

Как считаете, всё получится?

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