Alpine рассекретила A110 Pikes Peak — легчайший спорткар в своей истории с 500-сильным мотором

Двигатель имеет объём 1,8 литра, как и у дорожной машины, но форсирован до 500 л.с.

и рабо

тает с секвентальной коробкой и задним приводом. В подвеске применены компоненты французской фирмы ALP Racing, которая партнёрствует с Renault в рамках участия в раллийных чемпионатах. Останавливаться спорткар будет при помощи тормозов Brembo с 355-миллиметровыми дисками и шестипоршневыми суппортами, спрятанными за 17-дюймовыми дисками.