Alpine готовит батарейный суперкар на собственной платформе

Из слов главы Renault можно сделать вывод, что в линейке Alpine может появиться ещё одна, более дорогая, мощная и престижная модель, чем A110.

Однако никаких подробностей де Мео пока не раскрыл, пообещав это сделать в рамках

Дня инвесторов, который назначен на 26 июня.