Alpine готовит батарейный суперкар на собственной платформе

Компания Alpine, не исключено, спроектирует мощный электрический спорткар на платформе, которую ещё предстоит разработать. Такой вывод издание Autocar делает из слов главы Renault Лука де Мео, который заявил о планах по созданию собственной батарейной архитектуры.
- В конце мая Alpine и компания Lotus прекратили партнёрство, длившееся больше года. В его рамках планировалось разработать архитектуру, на которой могли бы базироваться новинки обеих марок для разных сегментов рынка. Причины разрыва отношений компании не уточняли.
- На этом фоне Renault создаст собственную платформу для электрокара, который со временем станет преемником нынешнего купе Alpine A110. Однако чтобы снизить расходы на разработку, концерну придётся использовать эту платформу для выпуска более чем одной модели.
- Из слов главы Renault можно сделать вывод, что в линейке Alpine может появиться ещё одна, более дорогая, мощная и престижная модель, чем A110. Однако никаких подробностей де Мео пока не раскрыл, пообещав это сделать в рамках Дня инвесторов, который назначен на 26 июня.
О планах на батарейную линейку Alpine сообщала ещё в 2021 году. Тогда были анонсированы электрический преемник A110, хот-хэтч на базе серийного Renault 5 и некое более крупное купе. Кроме того, Alpine рассчитывает несмотря на отказ от помощи Lotus создать ещё ряд спортивных кроссоверов. Несколько электрических премьер компания запланировала на период до 2025 года, а флагманский спорткар, таким образом, выйдет не ранее 2026 года.
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