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Экстремальный спорткар BAC Mono переведут на водород и сделают быстрее

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Дмитрий Елизаров

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Одноместный спорткар BAC Mono получил версию на топливных элементах, но пока она существует только в виде эскизов. Инженеры марки проработали концептуальную возможность создания водородного e‑Mono и пришли к выводу, что такой спорткар окажется даже быстрее, чем нынешняя экстремальная версия Mono R с бензиновым мотором.

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  • В разработке водородной версии использовано шасси стандартного Mono с некоторыми дополнениями — например, аккумуляторы стали частью силовой структуры. Сохранён в целом и внешний вид: лёгкие изменения призваны придать облику e-Mono чуть больше оригинальности.
  • Бензиновый турбомотор объёмом 2,3 литра заменён электродвигателями, совокупно развивающими 377 л.с. — это примерно на 50 л.с. больше, чем у версии с ДВС. Концепцию топливных элементов в BAC выбрали, чтобы избежать заметного увеличения веса. Однако по расчётам инженеров он всё равно увеличится примерно на полтора центнера, хотя в будущем прибавку можно снизить примерно на 50 килограммов за счёт карбонового топливного бака и другой конструкции аккумуляторов.
  • Несмотря на прибавку в весе, BAC e-Mono ускорится до 100 км﻿/﻿ч за 2,2 секунды (на полсекунды быстрее Mono с ДВС). Компьютерная симуляция позволила заявить, что круг по трассе Сильверстоун e-Mono проделает за 2 минуты и 4,3 секунды — это ровно на 2 секунды лучше результата заряженного Mono R.

Что касается запаса хода, то по расчётам BAC, которые компания называет «реалистичными», он составит около 250 километров. Этого хватит примерно на 10 кругов по Сильвер­стоуну. Однако на серийной версии e-Mono могут появиться более эффективные топливные элементы, которые повысят запас хода спорткара в полтора раза. Сейчас BAC озабочена поиском инвестиций, чтобы перейти от виртуальной концепции к реальным испытаниям.

Верите в будущее водородомобилей?

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