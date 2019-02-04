В Италии собирают деньги на гиперкар с нейросетью

Итальянский стартап ZAVA объявил о начале сбора средств через краудфандинговую платформу Indiegogo на создание ходового прототипа электрического гиперкара PrometheuS. На первую часть проекта потребуется 150 тысяч евро (11,3 миллиона рублей), а серийный автомобиль (если он появится) будет стоить гораздо дороже.
Особенностью PrometheuS является система управления на основе нейронных сетей. Как заявляют создатели, автомобиль будет постоянно отслеживать физическое состояние водителя и считывать импульсы головного мозга, превращаясь в продолжение тела водителя. Подробностей о том, как будет реализована такая технология, пока нет.
Зато известны некоторые технические характеристики: четыре электромотора суммарной мощностью 1360 л.с. (1600 Н·м), разгон до сотни менее двух секунд, а до 300 км/ч – менее 10 секунд, и максималка более 350 км/ч.
PrometheuS получит полный привод с управлением вектором тяги, подруливающие задние колёса и активную подвеску. Если удастся быстро собрать деньги, первые испытания электрогиперкара проведут уже в 2019 году, а через год автомобиль может появиться в продаже. Однако до 2025 года построят не больше 50 экземпляров.
Самый доступный взнос в проект стоит 29 евро (2180 рублей), в обмен на который инвестор получит фирменный набор браслетов и наклеек.
Самый дорогой – 1999 евро (150 тысяч рублей), в обмен на которые участнику проекта достанется ручка, часы или масштабная модель PrometheuS.
Есть и совсем эксклюзивный вариант: за 9999 евро (752 тысячи рублей) предлагается участие в тестировании ходового прототипа электрогиперкара на гоночном треке или приглашение на эксклюзивное мероприятие ZAVA.
Как думаете, ZAVA PrometheuS станет реальным?
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