В Италии собирают деньги на гиперкар с нейросетью

Особенностью PrometheuS является система управления на основе нейронных сетей. Как заявляют создатели, автомобиль будет постоянно отслеживать физическое состояние водителя и считывать импульсы головного мозга, превращаясь в продолжение тела водителя. Подробностей о том, как будет реализована такая технология, пока нет.

Зато известны некоторые технические характеристики: четыре электромотора суммарной мощностью 1360 л.с. (1600 Н·м), разгон до сотни менее двух секунд, а до 300 км/ч – менее 10 секунд, и максималка более 350 км/ч.

PrometheuS получит полный привод с управлением вектором тяги, подруливающие задние колёса и активную подвеску. Если удастся быстро собрать деньги, первые испытания электрогиперкара проведут уже в 2019 году, а через год автомобиль может появиться в продаже. Однако до 2025 года построят не больше 50 экземпляров.