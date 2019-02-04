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В Италии собирают деньги на гиперкар с нейросетью

Будущий ZAVA PrometheuS получит четыре электромотора мощностью 1360 л.с.
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Итальянский стартап ZAVA объявил о начале сбора средств через краудфандинговую платформу Indiegogo на создание ходового прототипа электрического гиперкара PrometheuS. На первую часть проекта потребуется 150 тысяч евро (11,3 миллиона рублей), а серийный автомобиль (если он появится) будет стоить гораздо дороже.

ZAVA PrometheuS
ZAVA PrometheuS

Особенностью PrometheuS является система управления на основе нейронных сетей. Как заявляют создатели, автомобиль будет постоянно отслеживать физическое состояние водителя и считывать импульсы головного мозга, превращаясь в продолжение тела водителя. Подробностей о том, как будет реализована такая технология, пока нет.

Зато известны некоторые технические характеристики: четыре электромотора суммарной мощностью 1360 л.с. (1600 Н·м), разгон до сотни менее двух секунд, а до 300 км/ч менее 10 секунд, и максималка более 350 км/ч.

PrometheuS получит полный привод с управлением вектором тяги, подруливающие задние колёса и активную подвеску. Если удастся быстро собрать деньги, первые испытания электрогиперкара проведут уже в 2019 году, а через год автомобиль может появиться в продаже. Однако до 2025 года построят не больше 50 экземпляров.

  • Самый доступный взнос в проект стоит 29 евро (2180 рублей), в обмен на который инвестор получит фирменный набор браслетов и наклеек. 

  • Самый дорогой – 1999 евро (150 тысяч рублей), в обмен на которые участнику проекта достанется ручка, часы или масштабная модель PrometheuS.

  • Есть и совсем эксклюзивный вариант: за 9999 евро (752 тысячи рублей) предлагается участие в тестировании ходового прототипа электрогиперкара на гоночном треке или приглашение на эксклюзивное мероприятие ZAVA.

Как думаете, ZAVA PrometheuS станет реальным?

Да, вполне
Кажется, это очередной стартаперский развод

Подождите

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#Электрокары#Суперкары#ZAVA
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