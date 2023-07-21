Электрическим суперкарам BMW добавят фейковую коробку передач
В подразделении BMW M планируют добавить в будущие электрические суперкары имитацию работы коробки передач. Как пишет Motor1 со ссылкой на заявление главы подразделения Фрэнка ван Мила, связано это с тем, что дорожные автомобили BMW M нередко используются их владельцами на гоночных трассах, и у производителя нет причин думать, что электрокары M не будут эксплуатировать точно так же.
- Как заявил глава BMW M, на треке у водителя нет времени смотреть на приборы. Информацию о работе автомобиля он получает на уровне ощущений — звука двигателя, толчков переключений коробки передач.
- Электромобили таких ощущений обеспечить не смогут в силу специфики конструкции. Таким образом, для улучшения пользовательского опыта им может пригодиться программная имитация работы коробки. Инженеры BMW M сейчас оценивают такие перспективы и не исключено, что-то подобное будет реализовано на первом спортивном электрокаре компании.
- Батарейные спорткары у BMW уже есть: самый мощный из них — электрический седан i5 M60 с 601-сильной силовой установкой. Однако в BMW M работают над полностью самостоятельной моделью, которая, как ожидается, получит четыре электродвигателя.
Ранее о планах оснастить электромобили имитацией традиционной коробки передач сообщала, к примеру, компания Toyota — её электрокары получат как ручной селектор, так и третью педаль. Hyundai, в свою очередь, ограничилась программным решением: кроссовер Ioniq 5 N снабдили системой, имитирующей переключения восьмидиапазонного «робота» за счёт кратковременных провалов тяги.
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