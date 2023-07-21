Электрическим суперкарам BMW добавят фейковую коробку передач

В подразделении BMW M планируют добавить в будущие электрические суперкары имитацию работы коробки передач. Как пишет Motor1 со ссылкой на заявление главы подразделения Фрэнка ван Мила, связано это с тем, что дорожные автомобили BMW M нередко используются их владельцами на гоночных трассах, и у производителя нет причин думать, что электрокары M не будут эксплуатировать точно так же.