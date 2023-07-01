Электрический универсал BMW i5 заметили на тестах

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К дебютировавшему недавно седану BMW 5 серии нового поколения вскоре должен присоединиться универсал. Подобно четырёхдверке, он будет доступен в полностью электрической версии с собственным именем i5. Об этом свидетельствуют шпионские снимки с испытаний батарейного Туринга, которые опубликовало издание Motor1.
Дату премьеры практичной «пятёрки» BMW пока не объявила. При этом производитель уже начал рассекречивать спортивный M5 Touring: его первую официальную фотографию опубликовали несколько дней назад. Подтверждено, что «эмки» в обоих кузовах получат гибридную силовую установку, вероятнее всего — от кроссовера XM.
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