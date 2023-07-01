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Электрический универсал BMW i5 заметили на тестах

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Александр Орехов

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К дебютировавшему недавно седану BMW 5 серии нового поколения вскоре должен присоединиться универсал. Подобно четырёхдверке, он будет доступен в полностью электрической версии с собственным именем i5. Об этом свидетельствуют шпионские снимки с испытаний батарейного Туринга, которые опубликовало издание Motor1.

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  • BMW практически не стала закрывать камуфляжем переднюю часть тестового прототипа, поскольку она полностью повторяет таковую у седана. Судя по проглядывающим сквозь маскировку вертикальным рёбрам на радиаторной решётке, шпионам попалась младшая модификация электрокара (у M-версии «гриль» имеет другое наполнение). Заходящие на пятую дверь двухъярусные задние фонари как будто бы имеют несколько иную графику, но в целом выглядят похоже.
  • Силовые установки i5 Touring должен без изменений позаимствовать у седана. Их две: заднеприводный BMW i5 eDrive40 развивает 340 л.с. и 430 Нм, полноприводный i5 M60 xDrive — 601 л.с. и 820 Нм. Ёмкость батарей в обоих случая составляет 81,2 киловатт-часа – примерно как у старших модификаций лифтбека i4. Четырёхдверные i5 проезжают на одном заряде от 516 до 582 километров. У более тяжёлого универсала запас хода должен быть чуть скромнее.

Дату премьеры практичной «пятёрки» BMW пока не объявила. При этом производитель уже начал рассекречивать спортивный M5 Touring: его первую официальную фотографию опубликовали несколько дней назад. Подтверждено, что «эмки» в обоих кузовах получат гибридную силовую установку, вероятнее всего — от кроссовера XM.

Хотели бы себе электрический универсал?

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