Электрический универсал BMW i5 заметили на тестах

Силовые установки i 5 Touring должен без изменений позаимствовать у седана. Их две: заднеприводный BMW i5 eDrive 40 развивает 340 л.с. и 430 Нм, полноприводный i5 M 60 xDrive — 601 л.с. и 820 Нм. Ёмкость батарей в обоих случая составляет 81,2 киловатт-часа – примерно как у старших модификаций лифтбека i4. Четырёхдверные i5 проезжают на одном заряде от 516 до 582 километров. У более тяжёлого универсала запас хода должен быть чуть скромнее.

Дату премьеры практичной «пятёрки» BMW пока не объявила. При этом производитель уже начал рассекречивать спортивный M5 Touring: его первую официальную фотографию опубликовали несколько дней назад. Подтверждено, что «эмки» в обоих кузовах получат гибридную силовую установку, вероятнее всего — от кроссовера XM.