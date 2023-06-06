Бензиновые модели BMW лишатся буквы i в своих индексах

Вероятно, сделано это для того, чтобы не возникало путаницы с электрическими моделями. Правда, их индексы принципиально отличаются (i4, i7, iX), поэтому они достаточно дистанцированы. Но, возможно, маркетологам не нравится использование общей буквы для версий с ДВС и электромоторами.

Дизельные модификации сохранят букву d в окончании. Также останутся буквы Х для обозначения полного привода и е — для гибридов.

Ранее шеф-дизайнер BMW Домагой Дюкеч рассказал, что в линейке марки может появиться премиальный пикап. По его словам, просьбы о подобной модели он слышит постоянно, и в глобальном масштабе они набирают популярность.