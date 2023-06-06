Бензиновые модели BMW лишатся буквы i в своих индексах

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Компания BMW готовит изменение в системе обозначения своих моделей. В ближайшем будущем бензиновые версии баварских моделей лишатся литеры i в конце обозначений, пишет инсайдер с форума Bimmerpost.
Ранее шеф-дизайнер BMW Домагой Дюкеч рассказал, что в линейке марки может появиться премиальный пикап. По его словам, просьбы о подобной модели он слышит постоянно, и в глобальном масштабе они набирают популярность.
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