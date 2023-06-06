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Бензиновые модели BMW лишатся буквы i в своих индексах

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Кирилл Малышев

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Компания BMW готовит изменение в системе обозначения своих моделей. В ближайшем будущем бензиновые версии баварских моделей лишатся литеры i в конце обозначений, пишет инсайдер с форума Bimmerpost.

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  • Предполагается, что первыми станут новые первая серия и кроссовер Х3, которые выйдут в 2024 году. Например, вместо 118i кроссовер начального уровня получит шильдик 118, а на вседорожнике вместо xDrive20i будет значиться xDrive20.
  • Вероятно, сделано это для того, чтобы не возникало путаницы с электрическими моделями. Правда, их индексы принципиально отличаются (i4, i7, iX), поэтому они достаточно дистанцированы. Но, возможно, маркетологам не нравится использование общей буквы для версий с ДВС и электромоторами.
  • Дизельные модификации сохранят букву d в окончании. Также останутся буквы Х для обозначения полного привода и е — для гибридов.

Ранее шеф-дизайнер BMW Домагой Дюкеч рассказал, что в линейке марки может появиться премиальный пикап. По его словам, просьбы о подобной модели он слышит постоянно, и в глобальном масштабе они набирают популярность.

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