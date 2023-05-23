Электрические BMW i4 и i7 получили новые версии

Компания BMW анонсировала новые модификации электрокаров i4 и i7, которые появятся в продаже в третьем квартале нынешнего года. Более компактная модель обзаведётся двухмоторной версией, промежуточной между нынешними базовой и топовой, а флагманский электроседан получит одномоторное исполнение — оно будет считаться самым доступным. Пока новинки заявлены только для рынка США, но не исключено, что в будущем появятся и в Европе.
- Для новой модификации BMW i4 заявлен индекс xDrive40. Такая версия займёт позицию на ступень ниже флагманской i4 M50, но сохранит двухмоторную силовую установку и полный привод.
- Её моторы будут развивать в спецификации для США 396 л.с. и 600 Нм, что позволит ускоряться до 60 миль в час (96 км/ч) за 4,9 секунды. С такой же, как у старшей версии 83,9-киловаттной батареей лифтбек проедет до 494 километров со стандартными 18-дюймовыми колёсными дисками и до 454 километров с опциональными дисками на 19 дюймов. Цена — от 61,6 тысячи долларов.
- Что касается нового варианта BMW i7, то при цене 105 700 долларов он окажется самой доступной модификацией флагманского седана на локальном рынке. Удешевление достигнуто за счёт отказа от одного из моторов: BMW i7 eDrive50 станет первой моноприводной моделью в семействе. Её расположенный на задней оси мотор сможет развивать до 449 л.с.
Кроме того, компания BMW подтвердила скорое начало развёртывания новой версии фирменной операционной системы iDrive с индексом 8.5. Оно будет запущено в июле, а первыми модернизированную оболочку получат кроссовер iX, седан 7 серии и i4. В августе новую систему начнут устанавливать на кроссоверы X5, X6, X7 и XM.
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