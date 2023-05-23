Электрические BMW i4 и i7 получили новые версии

Её моторы будут развивать в спецификации для США 396 л.с. и

600 Нм, что позволит ускоряться до 60 миль в час (96 км/ч) за

4,9 секунды. С такой же, как у старшей версии 83,9-киловаттной батареей лифтбек проедет до 494 километров со стандартными 18-дюймовыми колёсными дисками и до 454 километров с опциональными дисками на 19 дюймов. Цена — от 61,6 тысячи долларов.