BMW тестирует электрический кабриолет i4, у которого не будет конкурентов

Портал AutoExpress опубликовал шпионские снимки будущего открытого BMW i4. Его сделали на базе уже представленного седана i3 из линейки Neue Klasse. В качестве среднеразмерного кабриолета с четырьмя посадочными местами у него на сегодня конкурентов нет и пока не предвидится.