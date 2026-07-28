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BMW тестирует электрический кабриолет i4, у которого не будет конкурентов

Машина построена на базе модели i3 из семейства Neue Klasse
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Портал AutoExpress опубликовал шпионские снимки будущего открытого BMW i4. Его сделали на базе уже представленного седана i3 из линейки Neue Klasse. В качестве среднеразмерного кабриолета с четырьмя посадочными местами у него на сегодня конкурентов нет и пока не предвидится.

  • Издание утверждает, что это именно электромобиль и развитие семейства BMW i3. Сейчас индекс i4 носит пятидверный лифтбек Gran Coupe образца 2022 года, но он скоро будет снят с производства. «Четвёрками» останутся двухдверные версии, хотя новое купе пока не успело попасться фотошпионам.
  • Рассмотреть нюансы дизайна под плотным камуфляжем не представляется возможным. Но с уверенностью можно предположить, что i4 перенял новый стиль с миниатюрными «ноздрями» и другими чертами электрического i3. В остальном кабриолет будет близок к топливному предшественнику: приземистый кузов, широкие задние крылья, тканевый верх.

Также можно рассчитывать, что BMW i4 получит силовые установки, идентичные седану, включая сверхмощную М-модификацию. Прямых соперников из числа открытых моделей сейчас на рынке попросту нет: MG Cyberster двухместный, Mini Electric Convertible гораздо компактнее, а Maserati GranCabrio Folgore существенно дороже.

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#BMW#BMW i4#Электрокары#Шпионы
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