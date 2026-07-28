BMW запатентовал название для самого большого кроссовера

По мнению дилерского сообщества, которое приводит издание, нынешний BMW X7 недостаточно просторен для определённой части аудитории баварского бренда в США. Гипотетический конкурент Cadillac Escalade и Lincoln Navigator пользовался бы здесь устойчивым спросом, считают представители концерна.

Однако патентные заявки BMW пока оформляет только в Европе. Одна из них охватывает территорию всего Европейского союза, две другие поданы в Германии — концерн хочет закрепить за собой право как на обозначение X9, так и на полное наименование BMW X9. Кроме того, издание уточняет, что уже существует

заявка

на индекс XB9, что подразумевает появление у огромного кроссовера особо роскошной модификации от Alpina.