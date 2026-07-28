BMW запатентовал название для самого большого кроссовера

Концерн BMW подал сразу несколько заявок на регистрацию товарного наименования X9, пишет Autoblog. По версии издания, это подтверждает серьёзность планов концерна по выпуску самой крупной своей модели — на таком нововведении настаивают, в частности, дилеры BMW в Северной Америке.
- По мнению дилерского сообщества, которое приводит издание, нынешний BMW X7 недостаточно просторен для определённой части аудитории баварского бренда в США. Гипотетический конкурент Cadillac Escalade и Lincoln Navigator пользовался бы здесь устойчивым спросом, считают представители концерна.
- Однако патентные заявки BMW пока оформляет только в Европе. Одна из них охватывает территорию всего Европейского союза, две другие поданы в Германии — концерн хочет закрепить за собой право как на обозначение X9, так и на полное наименование BMW X9. Кроме того, издание уточняет, что уже существует заявка на индекс XB9, что подразумевает появление у огромного кроссовера особо роскошной модификации от Alpina.
- Сама компания эти сведения никак не комментирует, и, соответственно, сроки появления X9 пока не обозначены.
Между тем конкуренты BMW из Audi уже официально объявили о скором выпуске кроссовера с «девяточным» индексом. Рассекречен интерьер будущего Q9, а также сообщалось о плане Audi выпустить не только «подогретый» вариант SQ9, но и особо роскошную модификацию Q9 Horch.
BMW действительно нуждается в гигантском кроссовере?
Да, это будет хит
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