AutosBuzz — это, по сути, единственная в мире конференция, целиком построенная вокруг онлайн-торговли автомобилями. 19 и 20 мая 2026 года в Ситжесе собрались руководители AutoScout24, mobile.de, CarGurus, Cox Automotive, AutoTrader UK, Auto1 и Finn.no, Carfax, carVertical, отраслевой менеджер Google и азиатские площадки вроде малайзийской Mudah.my: всего свыше сотни топ-менеджеров и инвесторов. Журнал Авто.ру изучил повестку встречи и выделил шесть тезисов, которым посвятили больше всего внимания.
Спор «классифайд или маркетплейс» закрыт
Ещё несколько лет назад на этой площадке спорили, выживет ли вообще модель автомобильного маркетплейса с заработком на самой сделке, а не на размещении объявлений. Сегодня этот вопрос уже не стоит. В отрасли конференцию называют своего рода Давосом автомобильных маркетплейсов, а сам спор считают закрытым, ведь за годы набралось достаточно успешных примеров, от Mobile.de и AutoScout24 до CarGurus, Carvana и Amazon Autos. И даже провал британского Cazoo общей картины не меняет: деньги в индустрии окончательно перетекают от платы за объявление к проценту со сделки.
ИИ теперь про скорость, а не про презентации
Главным сюжетом ожидаемо стал искусственный интеллект, но разговор сместился с «зачем он нужен» на «как быстро он всё меняет». Нагляднее всех это показал Аластер Кэмпбелл из MarketCheck, который прямо на сцене за считаные минуты пересобрал с помощью языковой модели продукт Carsnip, в 2016 году стоивший 3,89 миллиона фунтов и команды из 30 сотрудников. Один человек и языковая модель против бюджета в миллионы — это, по мысли докладчика, тот же тип слома, что когда-то пережили Disney и Lego. Вывод для площадок неуютный, ведь преимущество теперь даёт не размер бюджета на разработку, а скорость, с которой команда осваивает новые инструменты.
Инстант-офферы и ИИ-оценка становятся нормой
Разговор о транзакционной модели быстро уходит в конкретику. В программе 2026 года на первый план вышли ИИ-оценка автомобилей, модели мгновенного выкупа (instant-offer) и роль площадок в переходе на электромобили. Логика простая, ведь чем ближе площадка к моменту купли-продажи, тем больше она зарабатывает, поэтому лидеры встраивают оценку, мгновенный выкуп и финансирование прямо в свой контур, а не отдают эти шаги дилеру или банку. Для дилера это значит, что площадка постепенно превращается из витрины в конкурента за саму сделку.
Маркетплейсы боятся исчезнуть из ИИ-поиска
Отдельная и вполне понятная тревога площадок заключается в том, что ИИ перекраивает сам поиск. Когда пользователь всё чаще получает готовый ответ прямо в чат-боте, привычные ссылки на маркетплейс рискуют потерять видимость, а вместе с ней и бесплатный трафик. Алекс Мелен из SmartSites разбирал, как площадкам не выпасть из выдачи и освоить новые форматы платной рекламы, пока привычный органический трафик тает. Тема, к слову, ровно та же, что встаёт сейчас перед любым бизнесом, который зависит от поисковой выдачи.
Главная метрика: быть для дилера первым источником лидов
Самый практичный вывод отвечает на вопрос «как вообще измерять успех площадки». По мнению одного из участников встречи Александра Усольцева, разбиравшего итоги конференции для дилерской аудитории, «что бы площадка ни делала, всё сводится к одному: быть для дилера источником покупательских лидов №1». Достигается это связкой двух параметров — объёма лидов (доля площадки во всех обращениях в воронке дилера) и их качества (конверсия этих обращений относительно других источников). Отсюда и совет самим дилерам: оценивать рекламные каналы именно по этим двум параметрам, а не по стоимости лида, как принято, тем более что долю каждого источника и конверсию во встречи сегодня реально посчитать за пару недель с помощью колл-трекинга и ИИ-инструментов.
Что продавал вендорский зал
Прикладную часть конференции формировали поставщики технологий, и по их стендам хорошо видно, куда смещается спрос. Phyron показывал, как из сухих данных стока автоматически собирать студийные видеообъявления, что работает уже более чем с 4000 дилеров и брендов в 35 странах. Остальные били в одну точку, ведь у дилера нет проблем с лидами — есть проблема с конверсией. Поэтому iovox продвигал ИИ-агентов, которые отвечают покупателю по звонку, в чате и мессенджерах, а YPV предлагал нормализованные данные о новых машинах для цифровой витрины. Побеждает не тот, кто нагоняет трафик, а тот, кто не упускает уже обратившегося покупателя.
Стоит отметить, что ценность конференции AutosBuzz даже не в конкретных продуктах для бизнеса, а в оптике. Мировые площадки давно измеряют свою эффективность не ценой лида, а своей долей в воронке клиента и качеством трафика. И такую оптику имеет смысл перенять раньше любых инструментов.