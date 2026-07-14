Что продавал вендорский зал

Прикладную часть конференции формировали поставщики технологий, и по их стендам хорошо видно, куда смещается спрос. Phyron показывал, как из сухих данных стока автоматически собирать студийные видеообъявления, что работает уже более чем с 4000 дилеров и брендов в 35 странах. Остальные били в одну точку, ведь у дилера нет проблем с лидами — есть проблема с конверсией. Поэтому iovox продвигал ИИ-агентов, которые отвечают покупателю по звонку, в чате и мессенджерах, а YPV предлагал нормализованные данные о новых машинах для цифровой витрины. Побеждает не тот, кто нагоняет трафик, а тот, кто не упускает уже обратившегося покупателя.

Стоит отметить, что ценность конференции AutosBuzz даже не в конкретных продуктах для бизнеса, а в оптике. Мировые площадки давно измеряют свою эффективность не ценой лида, а своей долей в воронке клиента и качеством трафика. И такую оптику имеет смысл перенять раньше любых инструментов.