Эффективность автобизнеса: какие инструменты помогают дилерам зарабатывать

Так, 36% компаний планируют расширять использование действующих решений, а еще 23% находятся в поиске новых платформ или тестируют альтернативные продукты. При этом уровень зрелости отдельных направлений цифровизации остаётся разным. Если классифайды уже более двух лет используют около половины дилеров, то специализированные финансовые платформы для многих компаний остаются сравнительно новым инструментом: у 65% участников исследования опыт работы с ними пока не превышает двух лет.

Как отмечает руководитель Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов, сегодня меняется сама логика выбора цифровых решений.

«Если раньше дилеры выбирали между цифровыми и нецифровыми процессами, то теперь сравнивают эффективность уже внедрённых решений. Рынок переходит от этапа подключения сервисов к этапу их оптимизации и интеграции в единую систему управления бизнесом», — так спикер прокомментировал итоги исследования.

Эта тенденция особенно заметна среди крупных дилерских компаний. Даже те игроки, которые используют собственные CRM-системы и внутренние ИТ-разработки, всё чаще подключают внешние сервисы для решения отдельных задач : речевой аналитики, управления лидами, финансовых продуктов или оценки автомобилей.