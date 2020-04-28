Под Киевом найдена реплика очень редкого Майбаха из 1930-х

Во дворе одного из автосервисов в пригороде Киева обнаружили недоделанную реплику Maybach Zeppelin DS8 Spohn Stromlinie. О машине рассказал портал topgir.com.ua.
Украинский Майбах имеет близкий к оригиналу кузов, но на этом сходство заканчивается. Копия оснащена дисковыми тормозами, которые сильно проржавели от долгой стоянки на улице, а моторный отсек частично прикрыт капотом от Jaguar XJ40.
О судьбе незаконченного Майбаха ничего не известно. По некоторым данным, доделывать автомобиль не собираются.
Оригинальный Maybach Zeppelin DS8 Spohn Stromlinie представили на Берлинском автосалоне в 1932 году и за три года сделали всего два экземпляра, ни один из которых не сохранился. Люксовый 5,4-метровый автомобиль комплектовался восьмилитровым V12 мощностью 200 л.с., а его максимальная скорость составляла
Стоит доделать реплику Майбаха?
Подождите
Новости загружаются