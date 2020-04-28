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Под Киевом найдена реплика очень редкого Майбаха из 1930-х

Автомобиль бросили в незаконченном виде
Новости
22

Во дворе одного из автосервисов в пригороде Киева обнаружили недо­деланную реплику Maybach Zeppelin DS8 Spohn Stromlinie. О машине рассказал портал topgir.com.ua.

  • Украинский Майбах имеет близкий к оригиналу кузов, но на этом сходство заканчи­вается. Копия оснащена дисковыми тормозами, которые сильно проржавели от долгой стоянки на улице, а моторный отсек частично прикрыт капотом от Jaguar XJ40.

  • О судьбе незаконченного Майбаха ничего не известно. По некоторым данным, доделывать автомобиль не собираются.

Оригинальный Maybach Zeppelin DS8 Spohn Stromlinie представили на Берлинском автосалоне в 1932 году и за три года сделали всего два экземпляра, ни один из которых не сохранился. Люксовый 5,4-метровый автомобиль комплектовался восьми­литровым V12 мощностью 200 л.с., а его максимальная скорость составляла 165 км/ч.

Стоит доделать реплику Майбаха?

Да, должен получится шикарный автомобиль
Пусть автомобиль дальше стоит на улице

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#Maybach
Комментарии
Комментарии22
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28 апреля 2020
Так и хочется дать леща тому кто называет гнилой ягуар обклееный стеклопластиком майбахом
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2
28 апреля 2020
Это увлечение не для таких &quot;рыбаков&quot; как ты. Лещей раздавай тем, кто ерунду пишет.
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29 апреля 2020
Я тоже хотел купить Такие машины просто очень дорого
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29 апреля 2020
Я тоже хотел купить но деньги нету
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30 апреля 2020
Пусть хохлы самих себя сначала доделают...).
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4
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7 мая 2020
Ахххааааа.....
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7 мая 2020
Видимо он тоже хохол))))бггг
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5 сентября 2020
Через год без нефти и газа ты конченый будеш сасать хохлам.
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1
6 сентября 2020
ты на столько прав что я соглашусь с тобой
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30 апреля 2020
через пару лет, будет о нем статья, что ОРИГИНАЛЬНЫЙ авто нашли в заброшенном пыльном гараже миллиардера-филантропа с нулевым пробегом и теперь продают за символические квадрилионы)
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6 мая 2020
Не зачем доделывать, но в душе-надо! Был за рулём ЗИС, приятные ощущения до настоящего времени, а было это около 30 лет назад
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1
6 мая 2020
Я на таком гонял в первой части Mafia :)
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6 мая 2020
То был Pierce Silver Arrow )
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7 мая 2020
Я считаю, что его просто можно сдать в приём металла.
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4 сентября 2020
Изумительный дизайн
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6 сентября 2020
Полностью согласен. Вот, что что, а умели тогда делать красивые вещи.
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