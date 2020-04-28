Под Киевом найдена реплика очень редкого Майбаха из 1930-х

Оригинальный Maybach Zeppelin DS8 Spohn Stromlinie представили на Берлинском автосалоне в 1932 году и за три года сделали всего два экземпляра, ни один из которых не сохранился. Люксовый 5,4-метровый автомобиль комплектовался восьми­литровым V12 мощностью 200 л.с., а его максимальная скорость составляла 165 км/ч.