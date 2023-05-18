Американские тюнеры создали из Ram 1500 очень экстремальный пикап: в нём 850 лошадиных сил

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Американское ателье Apocalypse, которое специализируется на строительстве экстремальных пикапов, продемонстрировало новую работу. Это четырёхколёсный Super Truck, который, по сути, представляет собой усечённую версию прошлогодней машины с названием Juggernaut — у неё было три ведущих оси. «Супертрак» сохранил тот же форсированный мотор, но получил кузовные панели с новым дизайном.
Стоимость новинки Apocalypse не уточняет. Однако можно предположить, что она колеблется в районе 250 тысяч долларов: прошлогодний шестиколёсный Juggernaut тюнеры оценивали минимум в 300 тысяч.
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