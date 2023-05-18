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Американские тюнеры создали из Ram 1500 очень экстремальный пикап: в нём 850 лошадиных сил

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Дмитрий Елизаров

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Американское ателье Apocalypse, которое специализируется на строительстве экстремальных пикапов, продемонстрировало новую работу. Это четырёхколёсный Super Truck, который, по сути, представляет собой усечённую версию прошлогодней машины с названием Juggernaut — у неё было три ведущих оси. «Супертрак» сохранил тот же форсированный мотор, но получил кузовные панели с новым дизайном.

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  • Насколько можно судить по фото, пикап если и сохранил штатные кузовные панели от Ram 1500, который является донором, то это разве что крыша и задний борт. Переработаны даже двери, а передняя часть выглядит особенно брутально благодаря новой решётке радиатора с вертикальными прутьями и характерным выступам на крыльях. В ателье назвали новый дизайн пикапа «нарочито варварским».
  • Подрезанные колёсные арки обеспечивают модернизированной подвеске увеличенные ходы, а базируется Super Truck на 22-дюймовых колёсных дисках с 40-дюймовой внедорожной резиной. Салон обильно отделан дорогой стёганой кожей.
  • Под капотом экстремального пикапа — 6,2-литровый V8 Hellcat, который на Ram 1500 TRX развивает 712 л.с. Однако для проекта тюнеры подняли его отдачу до 850 сил. Ездовая электроника наделена пятью режимами работы, при этом все они могут считаться экстремальными: предусмотрены настройки для спортивной езды по асфальту или песку, дрэг-рейсинга, а также движения по скалам или грязи.

Стоимость новинки Apocalypse не уточняет. Однако можно предположить, что она колеблется в районе 250 тысяч долларов: прошлогодний шестиколёсный Juggernaut тюнеры оценивали минимум в 300 тысяч.

Как вам такая версия суперпикапа?

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