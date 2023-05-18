Американские тюнеры создали из Ram 1500 очень экстремальный пикап: в нём 850 лошадиных сил

Насколько можно судить по фото, пикап если и сохранил штатные кузовные панели от Ram

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, который является донором, то это разве что крыша и задний борт. Переработаны даже двери, а

передняя часть выглядит особенно брутально благодаря новой решётке радиатора с вертикальными прутьями и характерным выступам на крыльях. В ателье назвали новый дизайн пикапа «нарочито варварским».