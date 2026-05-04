Автобизнес США переживает период трансформации. С одной стороны, отрасль сталкивается с внешним давлением со стороны китайских производителей, с другой — испытывает внутренние трудности: стагнацию продаж и снижение доходности дилерских центров. Делимся аналитикой американского рынка по итогам форума NADA от автоэксперта и основателя блога «Дилеркаст» Александра Усольцева, которую он представил в рамках конференции РОАД.
Как в США оценивают китайскую экспансию
Одной из головных болей американского автобизнеса становятся китайские коллеги. По словам Александра Усольцева, ключевой фактор угрозы — масштабная экспансия китайских автопроизводителей по миру. Эксперт обращает внимание на дисбаланс в автомобильной индустрии КНР: заводы работают на полную мощность и выпускают 54 миллиона машин в год, но внутри страны удаётся продать лишь 26 миллионов. Оставшиеся 28 миллионов автомобилей ищут рынок сбыта — и США становятся одной из главных целей для экспорта.
«Они [китайские производители] любыми средствами будут выталкивать автомобили на экспорт, сохраняя рабочие места», — подчёркивает Усольцев.
Эксперт отмечает сложности в переговорах с китайскими партнёрами. Для них концепция win-win означает не взаимную выгоду, а ситуацию, в которой они «выигрывают дважды». Китайские компании нередко растягивают переговорный процесс, чтобы измотать контрагента, и могут изменить условия даже после подписания документов.
Но скорое появление крупных китайских игроков в США неизбежно, поэтому американский автопром вовсю разрабатывает стратегии работы с новыми партнёрами.
Проблемы внутреннего рынка США в числах
Пока внимание приковано к китайскому вызову, внутренний рынок США демонстрирует тревожные тенденции. По данным форума NADA, за первый квартал 2026 года произошло следующее:
- Объём продаж упал до 3,7 миллиона единиц — ниже показателей аналогичного периода 2025 и 2024 годов.
- Ёмкость рынка колеблется без роста: 135 миллиардов долларов в 2024 году, 146 миллиардов в 2025-м и падение до 136 миллиардов в 2026.
- Прибыль дилера на одну проданную машину снизилась с 2,6 тысячи долларов в 2024 году до 2,2 тысячи в 2025 году и пока не восстанавливается.
- Общая прибыль дилеров сократилась на 10%: с 7,3 тысячи долларов в 2024 году до 6,1 тысячи в 2026 году.
Единственный повод для оптимизма — рост бонусов ОЕМ: с 2,7 тысячи долларов на единицу в 2024 году до 3,3 тысячи в 2026 году.
Стратегия американского автобизнеса
Производители готовятся препятствовать проникновению китайских автокомпаний на рынок. По информации Александра Усольцева, китайские игроки нацелились на самые устойчивые бренды — в частности, Nissan и Infinity — и планируют выкупить дилерские сети вместе с дилерами. Это позволит им сразу выйти на рынок с готовой инфраструктурой под китайскими брендами.
Американские автопроизводители изучают возможность повторить эту стратегию через создание совместных предприятий.
NADA, по словам Александра Усольцева, чётко заявила о намерении защищать локальный рынок любыми доступными средствами. Ассоциация предлагает дилерам заранее готовиться к изменениям. Например, отправиться в Мексику для изучения линеек брендов-лидеров и посетить Пекинское автошоу, чтобы быть в курсе тенденций и оперативно реагировать, когда рынок США «откроют» для китайских брендов.
Дилеры, хоть и проявляют осторожность, видят в этом большое преимущество. Как пояснил Усольцев, они активно обмениваются знаниями о продукции китайских марок. Их задача — детально изучить бренды и определить наиболее перспективные для сотрудничества, а также опередить конкурентов и первыми получить франшизу для вывода китайских автомобилей на рынок США.
При определении перспективного бренда американские игроки анализируют несколько ключевых факторов:
- Прирост объёма продаж за трёхлетний период — чтобы оценить зону роста и потенциальную доходность.
- Процент добавления модельного ряда — учитывается стратегия обновления линеек и потенциал за счёт новых продуктов.
- Средний автопарк бренда на один дилерский центр — высокий коэффициент покрытия говорит о стабильности бизнеса.
- Доля клиентов, сменивших автомобиль на пятом году на модель того же бренда — показатель лояльности и независимости от конкуренции.
- Прирост средневзвешенной цены — анализируется уязвимость бренда к инфляции (в США за последние годы её уровень достиг 26%).
- Число продаж на один дилерский центр — гарантирует сервисную базу и устойчивость доходности.
- Доля автомобилей, проданных за пределы штата присутствия дилеров — может сигнализировать о дефиците в определённых регионах.
На каких брендах дилеры зарабатывают
Как отметил Александр Усольцев, исходя из факторов, перечисленных выше, на американском рынке есть довольно чёткая градация брендов.
Гарантировано доходными признаны марки Lexus, Toyota, BMW, Mercedes — они демонстрируют стабильную прибыльность. В категории «недооценённых» находятся Honda, Kia, Mazda — ожидается, что в ближайшие 5 лет их доходность будет расти естественным образом. К аутсайдерам отнесены Infinity, Volvo, Volkswagen, Nissan и модели концерна Stellantis — эти марки пока не показывают достаточной прибыли для дилеров.
Капитализация дилерских центров, по словам эксперта, в США прозрачна: стоимость бизнеса напрямую связана с годовой прибылью. Например, дилерский центр Lexus с прибылью в 1 млн долларов может быть продан за 10 млн долларов, а Volvo с аналогичной прибылью — максимум за 2-3 млн долларов.
На деятельность дилерских центров также влияют регион и демография центра, архитектура, структура и менеджмент (принадлежность к крупной группе или статус регионального игрока). Однако наибольшее влияние на прибыль оказывают операционные практики.
Важная роль сервисного обслуживания
По наблюдениям американских коллег, опыт клиента в сервисе играет определяющую роль для повторных покупок: вероятность возврата за следующим автомобилем в 10 раз выше у тех, кто посещал сервисную станцию.
Но часто клиенты уходят и к новым игрокам — например, к мобильным сервисам, предлагающим обслуживание на дому или более низкую стоимость услуг. Решается это с помощью рассрочки на сервисные услуги и доверительного подхода — например, фото- и видеофиксации выполненных работ, что позволяет увеличить чек в полтора раза.
«Наши зарубежные коллеги мыслят так: самый доходный автомобиль с пробегом сейчас находится в нашем сервисе, а если он не в нашем сервисе, а в каком-то другом, то, скорее всего, он уже останется там», — отмечает эксперт. То есть, если дилер потерял своего клиента на сервисном обслуживании, то вряд ли он его вернёт, поэтому ключевым фактором остаётся удержание.
Сервис, по словам Усольцева, на сегодня считается самым доходным способом реализации новых автомобилей для дилера: зарубежный бизнес успешно продаёт клиентам идею покупки новой машины через трейд-ин, когда они приезжают на регулярное обслуживание в сервисы.