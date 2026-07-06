Мегапопулярный в Китае электрокар Geely появится в Европе

Техническая начинка европейской версии включает установленный на задней оси электродвигатель мощностью 116 л.с. и аккумулятор ёмкостью 39,4 кВт⋅ч, который обеспечивает запас хода до 317 километров по циклу WLTP. Разгон с места до 100 км/ч занимает 10,2 секунды.

В Китае стоимость хэтчбека варьируется от 64 800 до 94 800 юаней (от 740 000 до 1 085 000 рублей). Европейский рынок не станет для него первым зарубежным: EX2 уже собирают на заводе Renault в Бразилии, а также силами предприятия «Белджи» в Белоруссии, где автомобиль стоит от 44 900 белорусских рублей (1 205 000 российских). В конце лета ожидается запуск и в Великобритании.