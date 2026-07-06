Мегапопулярный в Китае электрокар Geely появится в Европе

Компания Geely официально объявила о выводе на рынок Европейского союза компактного электрического хэтчбека Geely E2. На домашнем рынке данная модель известна как Geely Xingyuan, в КНР она завоевала статус самого продаваемого электромобиля по итогам 2025 года и удерживала лидерство в период с января по май 2026 года с результатом 160 800 единиц, сообщает ресурс CarNewsChina.
- Geely E2 — пятидверка длиной 4135 миллиметров с колёсной базой 2650 миллиметров. Имеет багажник объёмом 375 литров и дополнительный передний отсек на 70 литров.
- Техническая начинка европейской версии включает установленный на задней оси электродвигатель мощностью 116 л.с. и аккумулятор ёмкостью 39,4 кВт⋅ч, который обеспечивает запас хода до 317 километров по циклу WLTP. Разгон с места до 100 км/ч занимает 10,2 секунды.
- В Китае стоимость хэтчбека варьируется от 64 800 до 94 800 юаней (от 740 000 до 1 085 000 рублей). Европейский рынок не станет для него первым зарубежным: EX2 уже собирают на заводе Renault в Бразилии, а также силами предприятия «Белджи» в Белоруссии, где автомобиль стоит от 44 900 белорусских рублей (1 205 000 российских). В конце лета ожидается запуск и в Великобритании.
- В странах ЕС модель тоже появится в августе, цены объявят ближе к старту продаж.
Параллельно Geely готовит новую версию электрокара под названием EX2 Ultra. Она будет крупнее стандартной — длина составит 4240 миллиметров (плюс 105 миллиметров). Но прибавки к мощности не получит.
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Пригодился бы Geely E2 в России?
Да, по-своему интересная машинка
Может быть, но не с удвоенной ценой
Не думаю
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