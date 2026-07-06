Большой кроссовер Audi Q9 получит роскошную версию Horch

Основным внешним отличием Audi Q9 Horch, насколько можно судить по фото, станет радиаторная решётка с множеством вертикальных ламелей: прочие модификации получат решётки с более стандартными для бренда вариантами дизайна. Кроме того, такому кроссоверу обещают оригинальные колёсные диски и возможность двухцветной окраски кузова.