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Большой кроссовер Audi Q9 получит роскошную версию Horch

До премьеры флагманского кроссовера осталось несколько недель
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Компания Audi расширит флагманское кроссоверное семейство Q9 не только «подогретой» версией SQ9, но и особо роскошной модификацией Horch Edition. Будущий конкурент Mercedes-Maybach GLS уже вышел на тесты: фотографии прототипа опубликовало издание Motor.Es. По предварительным данным, премьера кроссовера запланирована на 29 июля.

  • Основным внешним отличием Audi Q9 Horch, насколько можно судить по фото, станет радиаторная решётка с множеством вертикальных ламелей: прочие модификации получат решётки с более стандартными для бренда вариантами дизайна. Кроме того, такому кроссоверу обещают оригинальные колёсные диски и возможность двухцветной окраски кузова.
  • Audi Q9 Horch будет поставляться с четырёхместным интерьером: сплошной задний диван заменят двумя раздельными креслами повышенной комфортности. Учитывая, что длина кроссовера превысит 5 метров, издание предполагает, что задние пассажиры вседорожника получат свободного пространства больше, чем в седане A8.
  • По предварительным данным, основу моторной гаммы Q9 составят дизельная «шестёрка» объёмом 3,0 литра и 4,0-литровый бензиновый V8. Не исключается также появление вариантов с гибридными силовыми установками, хотя фотошпионам они пока не попадались.

В мае компания Audi официально опубликовала фотографии интерьера будущей новинки. Q9 в базовых версиях окажется шести- и семиместным, а среди опций упомянуты сервоприводы всех дверей, дисплей для переднего пассажира и панорамная крыша с регулируемой прозрачностью.

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#Премиальные кроссоверы#Audi#Большие кроссоверы#Шпионы
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