BMW i3 станет универсалом: первые полноценные фото

Компания BMW ещё в марте пообещала выпустить «универсальную» версию новейшего электрокара i3, но, судя по всему, между дебютами седана и пятидверки пройдёт достаточно много времени: i3 Touring только сейчас впервые застали во время дорожных испытаний. Фотографии будущего универсала опубликовало издание Carscoops.
- Будущая новинка BMW формой кузова отчасти напоминает удлинённый хэтч и выглядит достаточно динамично. При этом издание отмечает, что эффект достигнут не за счёт изгиба линии крыши, уменьшающего грузовое пространство, а посредством подъёма подоконной линии в районе задних стоек кузова.
- Камуфляжем у прототипа покрыты только передняя часть и корма, при этом если по сравнению с седаном корма универсала действительно подвергнется значительной переработке, то какие изменения произойдут на «лице», пока неясно. По предварительным данным, BMW i3 Touring переймёт у седана и архитектуру интерьера, и моторную гамму. Войдут в неё один тяговый электромотор на 320 л.с. и связка двух агрегатов на 470 сил.
При этом не исключается появление М-версии универсала, которая для седана BMW i3 уже практически подтверждена. Первое представление о BMW i3 M призван давать показанный в середине июня концепт M Neue Klasse с агрессивной внешностью и четырьмя тяговыми двигателями.
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