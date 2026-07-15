BMW i3 станет универсалом: первые полноценные фото

Будущая новинка BMW формой кузова отчасти напоминает удлинённый хэтч и выглядит достаточно динамично. При этом издание отмечает, что эффект достигнут не за счёт изгиба линии крыши, уменьшающего грузовое пространство, а посредством подъёма подоконной линии в районе задних стоек кузова.

Камуфляжем у прототипа покрыты только передняя часть и корма, при этом если по сравнению с седаном корма универсала действительно подвергнется значительной переработке, то какие изменения произойдут на «лице», пока неясно. По предварительным данным, BMW i3 Touring переймёт у седана и архитектуру интерьера, и моторную гамму. Войдут в неё один тяговый электромотор на 320 л.с. и связка двух агрегатов на 470 сил.