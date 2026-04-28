Вообще специальные шины — основа вездехода и одновременно головная боль конструктора. Крупные российские предприятия обычно не готовы браться за относительно скромные заказы на гигантскую покрышку размерности 1600х600х25, которая вдобавок должна быть лёгкой, прочной и эластичной одновременно. Пробовали работать с Китаем, объездили пять заводов, но там другая проблема. Пока нужно завлечь клиента, всё хорошо. Как только российский наблюдатель покидает производство, начинаются восточные хитрости, то есть разгильдяйство. В одной партии могут приехать два высоких, но узких колеса плюс пара низких и широких — и крутись как хочешь.

Спасением стало партнёрство с Волжским шинным заводом, который при посредничестве фирмы «Жукофф Гараж» согласился поставить на конвейер шину АГ2 особой конструкции Алексея Гарагашьяна. К качеству изделий «Волтайр-Пром» тоже есть вопросики, но хотя бы дефицита покрышек теперь нет.