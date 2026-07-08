BMW iX3 проиграл китайскому Zeekr 7GT по результатам краш-теста

За способность предотвращать столкновения 7GT получил 89%, названные исследователями выдающимися. Например, работу системы экстренного торможения назвали «практически безупречной». Технологии, применённые на iX3, также были охарактеризованы как «исключительно хорошие», но они заработали только 83%.

Оценку за пассивную безопасность BMW iX3 снизили до 86% за недостаточную защиту груди водителя при фронтальном столкновении с полным перекрытием, а Zeekr 7GT набрал 93%. И, наконец, за поведение после аварии оба участника тестов получили по 95% в том числе за работу дверных ручек и отключение высоковольтных систем.