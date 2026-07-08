BMW iX3 проиграл китайскому Zeekr 7GT по результатам краш-теста

Европейская ассоциация EuroNCAP опубликовала результаты первых испытаний, проведённых по существенно модернизированным протоколам. Героями тестов стали новейший электрокроссовер BMW iX3 и универсал Zeekr 7GT, известный на домашнем рынке как 007 GT. Оба автомобиля получили пятизвёздный рейтинг, но пятидверка из КНР оказалась лучше европейского вседорожника по некоторым показателям.
- Новая система комплексной оценки безопасности автомобилей EuroNCAP предполагает разделение испытаний на четыре категории — безопасное вождение, активные и пассивные технологии защиты пассажиров и пешеходов, а также послеаварийная безопасность. В последней категории оцениваются, к примеру, возможность легко открыть двери после столкновения, а также применительно к электрокарам отсутствие риска возгорания.
- В первой категории BMW iX3 набрал 73%, тогда как Zeekr 7GT оценили на 79%. Кроссовер BMW похвалили за наличие физических элементов управления и качественную работу ассистирующих систем, но покритиковали за отсутствие функции обнаружения неправильно пристёгнутого ремня. Китайский универсал получил высокие оценки за систему контроля состояния водителя, но общий балл ему снизили за чрезмерное увлечение разработчиков сенсорными технологиями.
- За способность предотвращать столкновения 7GT получил 89%, названные исследователями выдающимися. Например, работу системы экстренного торможения назвали «практически безупречной». Технологии, применённые на iX3, также были охарактеризованы как «исключительно хорошие», но они заработали только 83%.
- Оценку за пассивную безопасность BMW iX3 снизили до 86% за недостаточную защиту груди водителя при фронтальном столкновении с полным перекрытием, а Zeekr 7GT набрал 93%. И, наконец, за поведение после аварии оба участника тестов получили по 95% в том числе за работу дверных ручек и отключение высоковольтных систем.
В Китае также планируют ужесточить методику проведения испытаний на безопасность. Местный центр CATARC посчитал, что нынешний протокол не учитывает ряд нюансов конструкции электромобилей.
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Китайские электрокары безопаснее новых европейских — как такое возможно?
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