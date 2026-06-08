BMW отзовёт новые электрокары iX3: они могут ударить током

Неисправность встроенного зарядного модуля обнаружили на 145 электрокарах, 28 из которых находятся в Германии. Она проявляется появлением навязчивого электрического шума при подключении кроссовера к источнику тока, при этом электричество подаётся в том числе на кузовные панели автомобиля. Если их коснуться в этот момент, можно получить разряд. BMW, не желая рисковать, заменит модули на всех подозрительных iX3 вне зависимости от их исправности.