BMW отзовёт новые электрокары iX3: они могут ударить током

Компания BMW объявила сразу две отзывных кампании, касающихся совершенно новых батарейных кроссоверов iX3 общим числом более пяти тысяч. Отремонтировать придётся как боковые подушки безопасности, так и бортовое зарядное устройство, из-за неисправности которого автомобиль может ударить человека током. Отзывы распространяются среди прочего на совсем свежие кроссоверы, выпущенные в мае нынешнего года.
- Неисправность встроенного зарядного модуля обнаружили на 145 электрокарах, 28 из которых находятся в Германии. Она проявляется появлением навязчивого электрического шума при подключении кроссовера к источнику тока, при этом электричество подаётся в том числе на кузовные панели автомобиля. Если их коснуться в этот момент, можно получить разряд. BMW, не желая рисковать, заменит модули на всех подозрительных iX3 вне зависимости от их исправности.
- Второй отзыв оказался более масштабным и включает в себя 4843 автомобиля (из них в Германии — 1071 экземпляр). На этих iX3, возможно, некорректно установили боковые подушки безопасности. Как следствие, имеется риск либо нештатного срабатывания подушек при аварии, либо выброса газогенератора в салон электрокара.
- Отзываемые автомобили выпущены в период с 25 ноября 2025 по 8 мая 2026 года. В компании подчёркивают, что не располагают сведениями о каких-либо травмах, полученных из-за обнаруженных неисправностей.
В начале лета повторный отзыв, связанный с подушками безопасности, объявила Honda. В общей сложности число автомобилей, на которых пассажирский эйрбэг может сработать некорректно, превысило 850 тысяч.
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