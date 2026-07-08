Бензин по номерам, «корейцы» на газу и тест очень большого VW. Главное за день

Volkswagen Teramont Pro

Построенный на платформе MQB здоровяк Teramont первого поколения не удался в плане плавности хода. Подвеска откровенно пасовала перед неровностями, и даже прекрасная управляемость не спасала общее впечатление. Скажем сразу: у нового Teramont Pro с комфортом тоже проблемки. Но, может, в остальном он чудо как хорош? Или есть и другие нюансы? Рассказываем после первого теста.