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Бензин по номерам, «корейцы» на газу и тест очень большого VW. Главное за день

Что случилось в среду, 8 июля 2026 года
Новости

Добрый вечер! Toyota возобновила продажи внедорожников Land Cruiser 70-й серии после 8-месячного перерыва в Австралии. За этот срок модель адаптировали к новым экологическим стандартам. В пересчёте на рубли утилитарная машина стоит от 4,3 миллиона. С этим знанием переходим к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.

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Иномарки на газу

Сегодня эти машины актуальны как никогда, ведь нехватка бензина им нипочём. Все они из Южной Кореи, имеют заводское газобаллонное оборудование и удобную с точки зрения утильсбора мощность до 160 л.с. И все прямо сейчас предлагаются на Авто.ру!

Volkswagen Teramont Pro

Построенный на платформе MQB здоровяк Teramont первого поколения не удался в плане плавности хода. Подвеска откровенно пасовала перед неровностями, и даже прекрасная управляемость не спасала общее впечатление. Скажем сразу: у нового Teramont Pro с комфортом тоже проблемки. Но, может, в остальном он чудо как хорош? Или есть и другие нюансы? Рассказываем после первого теста.

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Представленный в конце прошлого года Jaecoo J6 (он же теперь Jeland J6) — по сути, растянутая на 13 см модификация китайского компактного паркетника J5. Это однозначно удачный рецепт или не совсем? Разбираемся в подробном тесте!

Кстати!

Можно припарковаться? Свежайшая задача на знание ПДД.

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