BMW может запустить новый «клоунский башмак» в серию по просьбам энтузиастов

Шоукар BMW Concept Touring Coupe, представленный в этот уикенд на Конкурсе элегантности виллы д'Эсте на берегу итальянского озера Комо, может получить товарное воплощение в виде модели ограниченной серии. Об этом пишет Motor1 со ссылкой на главного дизайнера немецкого автопроизводителя Адриана ван Хойдонка. При этом последний подчеркнул, что на данный момент никаких конкретных планов по выпуску такой машины нет.
- Concept Touring Coupe построен на базе актуального родстера Z4 и в этом смысле может считаться прямым наследником модели Z3 со стационарным верхом, которая выпускалась в 1998–2002 годах и из-за своих характерных очертаний носила прозвище «клоунский башмак». При этом официально концепт является оммажем более ранним автомобилям марки — BMW 328 Touring Coupe, выигравшему гонку на выносливость Mille Miglia в 1940 году, а также BMW 02 Series Touring семидесятых годов.
- Ван Хойдонк рассказал журналистам, что несколько человек на мероприятии уже сообщили ему о своём желании приобрести серийный вариант Touring Coupe. При этом перед тем как отправиться с концептом на озеро Комо, его команда договорилась в случае значительного интереса к машине со стороны энтузиастов рассмотреть возможность её выпуска. «Это может быть очень ограниченная серия, 50 экземпляров или около того», — заявил дизайнер.
- Также Адриан ван Хойдонк напомнил, что у BMW уже есть опыт запуска концептов, изначально созданных для Конкурса элегантности виллы д'Эсте, в мелкосерийное производство. Так, в 2015 году на озере Комо показали купе 3.0 CSL Hommage, построенное по случаю 40-летия оригинального 3.0 CSL. В итоге модель обрела товарную версию, однако произошло это лишь прошлой осенью. Дизайнер предположил, что в случае с Touring Coupe компания сможет справиться быстрее.
В постройке шоу-кара Concept Touring Coupe принимало участие ателье Superstile из Турина. По словам ван Хойдонка, в случае запуска модели в производство также будут привлечены сторонние партнёры, поскольку собственные заводы BMW не могут работать со столь малыми объёмами.
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