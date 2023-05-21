BMW может запустить новый «клоунский башмак» в серию по просьбам энтузиастов

Шоукар BMW Concept Touring Coupe, представленный в этот уикенд на Конкурсе элегантности виллы д'Эсте на берегу итальянского озера Комо, может получить товарное воплощение в виде модели ограниченной серии. Об этом пишет Motor1 со ссылкой на главного дизайнера немецкого автопроизводителя Адриана ван Хойдонка. При этом последний подчеркнул, что на данный момент никаких конкретных планов по выпуску такой машины нет.