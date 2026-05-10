BMW завершил выпуск Z4 и остался без родстеров в линейке

BMW Z4 последнего поколения выпускался с 2018 года. У него был технический «близнец» в лице Toyota Supra. Ключевым отличием между двумя моделями было то, что BMW выпускался исключительно с открытым кузовом, а Toyota — как купе. Z4 предлагал выбор из турбомоторов на четыре и шесть цилиндров, 6-ступенчатой «механики» и 8-скоростного «автомата».

История современных родстеров BMW началась в 1989 году с модели Z1, базировавшейся на третьей серии поколения Е30. «Единичка» выпускалась до 1991 года. Четыре года спустя появился родстер Z3, продержавшийся на конвейере в течение семи лет. BMW Z4 в трёх поколениях производился с 2003 года. Также у BMW был мелкосерийный и очень дорогой родстер Z8, дизайн которого вдохновлён моделью 507 из 1950-х.