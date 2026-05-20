1169 сил и фейковый V8: представлен батарейный гиперкар Mercedes-AMG GT

Тяговые батареи для AMG GT также разработаны инженерами Mercedes-Benz с применением технологий из Формулы-1 и опыта, полученного в процессе создания

AMG One

. Они состоят из объединённых в 18 блоков 2660 аккумуляторных ячеек с никель-кобальт-марганец-алюминиевой химией, каждая из которых при высоте 105 миллиметров имеет диаметр всего 26 миллиметров. По мнению разработчиков, это повышает эффективность теплообмена в экстремальных режимах работы и при быстрой зарядке. Сваренный лазером корпус батареи интегрирован в силовую структуру кузова.