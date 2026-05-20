1169 сил и фейковый V8: представлен батарейный гиперкар Mercedes-AMG GT

Компания Mercedes-AMG полностью рассекретила свой первый серийный гиперкар на батарейках. Это «четырёхдверное купе» AMG GT нового поколения, для которого разработали сверхмощные силовые установки, инновационные батареи и ультрасовременную управляющую электронику. До 100 км/ч новинка ускорится всего за 2,1 секунды — быстрее флагманского Porsche Taycan Turbo GT. Производство электромобиля на предприятии в Зиндельфингене стартует летом нынешнего года. Цены пока не названы, но приём заказов обещано начать в ближайшие дни.
- Сверхкомпактные силовые агрегаты, которые компания называет аксиально-поточными, для Mercedes-AMG GT разработала британская фирма Yasa. Вне зависимости от модификации лифтбек будут комплектовать тремя двигателями — одним для передних колёс и двумя для задней оси. Задние моторы смонтированы в одном блоке с планетарным редуктором, двумя инверторами из карбида кремния и системой масляного охлаждения. Передний агрегат выполнен подключаемым — он вступает в дело только тогда, когда требуется дополнительная тяга (например, при ускорении или в особо эффективных режимах работы рекуперации).
- Mercedes-AMG GT выходит на рынок в двух вариантах исполнения GT 55 и GT 63. В первом случае силовая установка электрокара способна развивать до 816 сил, во втором — уже 1169 л.с. с количеством тяги 1800 и 2000 Нм соответственно. У первой версии разгон до 100 км/ч займёт 2,5 секунды, 200 км/ч электрокар наберёт за 8,7 секунды. Показатели более мощной модификации — 2,1 и 6,4 секунды при максимальной скорости 300 км/ч. В компании отметили, что теоретически архитектура новинки позволяет использовать системы мощнее 1360 сил.
- Тяговые батареи для AMG GT также разработаны инженерами Mercedes-Benz с применением технологий из Формулы-1 и опыта, полученного в процессе создания AMG One. Они состоят из объединённых в 18 блоков 2660 аккумуляторных ячеек с никель-кобальт-марганец-алюминиевой химией, каждая из которых при высоте 105 миллиметров имеет диаметр всего 26 миллиметров. По мнению разработчиков, это повышает эффективность теплообмена в экстремальных режимах работы и при быстрой зарядке. Сваренный лазером корпус батареи интегрирован в силовую структуру кузова.
- В обоих случаях применяется 106-киловаттная батарея, которая обеспечит запас хода на одной зарядке от 597 до 770 километров в зависимости от модификации гиперкара и условий его эксплуатации. Батарея поддерживает зарядный ток до 600 кВт, благодаря чему зарядка от 10% до 80% займёт всего 11 минут. За 10 минут можно набрать электричества для пробега 560 километров.
- Mercedes-AMG GT получил продвинутую многорычажную подвеску, часть компонентов которой изготовлена из кованого алюминия. В состав системы также включены пневмоэлементы с возможностью изменения клиренса и гидравлическая система контроля кренов кузова, заменяющая традиционные стабилизаторы. Кроме того, пятидверку снабдили управляемыми задними колёсами, способными доворачиваться на угол до 6 градусов в каждую сторону. Направление подруливания регулируется электроникой автоматически в зависимости не только от скорости, но и от выбранного режима работы ездовых систем.
- Всего их семь — от экономичного и комфортного до пресетов, предназначенных для трека. Кроме того, на AMG GT дебютировал управляющий комплекс AMG Race Engineer, позволяющий независимо настраивать реакцию на педаль акселератора, степень поворачиваемости на виражах и уровень вмешательства системы контроля тяги. В одном из режимов доступна функция AMG Forse S+, при активации которой электрокар начинает имитировать звук работы бензинового V8. Базовое звучание позаимствовано у мотора AMG GT R, но электроника адаптирует его к каждой конкретной ситуации в режиме реального времени.
- При длине 5094 миллиметра Mercedes-AMG GT имеет колёсную базу 3040 миллиметров. Внешность гиперкара практически напрямую позаимствована у концепта AMG GT XX, но дополнена новыми аэродинамическими решениями для трека и дорог общего пользования под общим названием Aerokinetics. Это создающие граунд-эффект активные элементы в днище, управляемый задний спойлер и набор жалюзи в передней части. Аэродинамически оптимизированные колёсные диски способны добавить до 14 километров к запасу хода.
- Интерьер электромобиля выполнен по ранее не свойственным AMG архитектурным принципам, но в компании подчёркивают, что сделано это ради максимальной ориентации на водителя. Помимо трёх поворотных регуляторов AMG Race Engineer в распоряжении пилота имеются два дисплея диагональю 10,2 и 14 дюймов, за доплату появится 14-дюймовый пассажирский экран. Настраивать ездовые режимы можно и регуляторами на руле.
- Медиасистема имеет специфические режимы работы, включая отображение информации о текущем состоянии силовой установки и аэродинамики или телематические данные о прохождении трассы. Конфигурации ключевых треков наподобие Нюрбургринга или Спа уже загружены в память, и электроника способна давать водителю советы по наиболее эффективному их прохождению.
- Задний ряд сидений по умолчанию состоит из двух индивидуальных кресел, но по заказу установят традиционный сплошной диван. Прозрачность панорамной крыши можно регулировать по отдельным сегментам. Кроме того, она получила тематическую подсветку с эмблемами AMG.
Последней крупной новинкой Mercedes-Benz на электротяге стал седан C-класса нового поколения. Это фактически легковая версия кроссовера GLC на той же платформе и с теми же силовыми установками. Кроме того, в конце апреля компания показала особую версию GLC для рынка КНР — она отличается собственной электроникой и увеличенной колёсной базой.
Подождите
Объявления загружаются
Как вам новый AMG GT?
Подождите
Новости загружаются