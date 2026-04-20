4 секунды до «сотни» и 762 километра хода: представлен батарейный Mercedes-Benz C-класса

Компания Mercedes-Benz официально представила седан C-класса нового поколения, который перевели на электротягу. Силовую электронику и стилистику внешности для четырёхдверки позаимствовали у батарейного GLC, и в итоге седан, названный самым спортивным в истории, может ускориться до 100 км/ч за 4 секунды и преодолеть без подзарядки до 762 километров. Первой страной, где начнутся продажи новинки, названы США, но стоимость и сроки пока не уточняются.
- Внешность седана переосмыслили в рамках новейшей стратегии Mercedes-Benz: компания утверждает, что теперь C-класс напоминает четырёхдверное купе. Часть решений перешла на седан с кроссовера GLC: это новая радиаторная решётка с подсветкой, светотехника со звёздчатыми вставками и пластика бамперов. Обтекаемый силуэт, по версии фирмы, должен улучшать аэродинамику, что благотворно сказывается на запасе хода, и снижать внутренние шумы. При заказе опциональной системы ключ-карты седан получит утопленные дверные ручки, умеющие автоматически выдвигаться.
- При длине 4883 миллиметра электрокар располагает колёсной базой 2962 миллиметра: это на 97 миллиметров больше, чем у топливной версии. Увеличены пространство для ног пассажиров и над их головами. Объём багажника составил 470 литров, ещё 101 литр доступен под передним «капотом». Обещаны колёсные диски от 18 до 20 дюймов.
- Первой на рынок выйдет модификация 400 4Matic с двумя электромоторами совокупной отдачей 489 л.с. и 800 Нм. Задний мотор дополнен двухступенчатым редуктором, передний может автоматически отключаться при равномерном движении. 94-киловаттная батарея способна воспринимать зарядный ток до 330 кВт (опционально до 400 кВт), и, соответственно, за 10 минут может набрать энергии для преодоления 325 километров. Увеличению запаса хода также способствует 300-киловаттная система рекуперации.
- Базовую независимую подвеску за доплату можно дополнить пневмоэлементами и адаптивными амортизаторами. Как и на других новинках Mercedes-Benz, они могут заранее настраивать свои характеристики перед неровностями, используя хранящиеся в облаке данные от прочих автомобилей бренда. Пневмоэлементы работают в связке с навигационной системой: если на машинах конкурентов дорожный просвет регулируется в зависимости от скорости, то на C-классе учитывается ещё и положение. Если, к примеру, автомобиль сбавляет темп на участке с дорожными работами на автомагистрали, то система удержит уменьшенный клиренс, понимая, что дальше снова предстоит двигаться по трассе.
- Задние колёса седана могут доворачиваться на угол до 4,5 градуса, что уменьшает радиус разворота и облегчает манёвры в стеснённом пространстве. Если электрокар разгонится свыше 70 км/ч, то угол поворота уменьшится до 2,5 градуса, а поворачиваться колёса будут в ту же сторону, что и передние. Это, в свою очередь, способствует устойчивости при манёврах на высоких скоростях.
- Основным нововведением в салоне новинки стал гигантский дисплей Hyperscreen диагональю более 39 дюймов, который объединяет в себе приборы, а также центральный и пассажирский экраны. Однако на базовые версии установят упрощённую трёхэкранную связку Superscreen, известную по другим моделям. Управлять медиавозможностями будет новейшая операционка MB.OS, в состав которой вошёл виртуальный ассистент с элементами искусственного интеллекта. Также предусмотрен 18-дюймовый проекционный дисплей с элементами дополненной реальности, позаимствованный у S-класса.
- Физические кнопки сохранились, но их стало меньше: это, к примеру, небольшая панель на центральном тоннеле и регуляторы на спицах руля. Панорамная крыша получила девять сегментов с индивидуально регулируемой прозрачностью и подсветку из 162 «звёзд», оттенок которых синхронизирован с подсветкой остального интерьера.
- Среди прочих достоинств электрокара упомянуты, к примеру, новый многорежимный отопитель, прогревающий салон быстрее, чем на топливных машинах, продвинутая матричная светотехника с улучшенным на 40% световым пучком и инновационная функция Pre-Safe. Она «завязана» на навигационную систему, а работает за счёт преднатяжителей ремней безопасности. При приближении к повороту они подтянут ремни, предупреждая водителя о необходимости сбавить скорость.
- Система водительских ассистентов функционирует на основе данных с 27 различных датчиков, и седан теперь способен, к примеру, автоматически повторять уже пройденный маршрут при движении задним ходом. В компании считают, что это может быть полезно при отсутствии возможности развернуться. В оснащение электрокара войдёт до 11 подушек безопасности, включая центральную (в базовой комплектации) и пассажирскую коленную (опционально).
- Предложены два варианта сидений — комфортные с расширенными диапазонами регулировок и массажа, а также спортивные с интегрированными подголовниками и увеличенной боковой поддержкой. В отделочную гамму вошли сертифицированные веганские материалы.
Компания пообещала в будущем дополнить семейство C-класса версиями с другими силовыми установками, включая одномоторные, и батареями. Ожидается, что со временем запас хода модели превысит 800 километров. Для GLC также было обещано расширение моторной гаммы, но пока анонсирована только одна дополнительная модификация — вариант с удлинённой колёсной базой для рынка КНР.
