Компания BMW создала электрическую лодку, способную «летать» над водой

На Icon стоят два электромотора по 136 л.с. Энергия хранится в шести тяговых аккумуляторах от уже снятого с производства BMW i3. Их суммарная ёмкость составляет 240 кВт·ч.

У лодки есть подводные крылья, которые поднимают её над водой на скорости. По расчётам инженеров, это экономит до 80 процентов энергии. Крейсерская скорость плавучего BMW составляет 44 км/ч, максималка достигает 56 км/ч. На одной зарядке судно проходит до 93 километров.

Длина корпуса составляет 13,2 метра. Он треугольной формы, шириной 4,5 метра на корме. Панорамное остекление обеспечивает пассажирам отличный обзор во все стороны. Капитан управляет лодкой через 32-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 6К. Есть поддержка голосовых команд, интерфейс аналогичен автомобильной медиасистеме BMW iDrive.

Музыкальное сопровождение для силовой установки сделал знаменитый композитор Ханс Циммер. Он же ранее написал музыкальные темы для BMW iX и XM. Кроме того, в Каннах покажут короткометражный фильм с Умой Турман и BMW i7 M50 xDrive в главных ролях. Музыку к нему также сотворил Циммер.