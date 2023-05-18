Компания BMW создала электрическую лодку, способную «летать» над водой

Материал по теме
BMW сняла для Канн короткометражку с Умой Турман и «заряженным» i7
Новый кроссовер Volvo EX30 будет предупреждать пассажиров о приближении велосипедистов
В рамках Каннского кинофестиваля состоится необычная премьера от BMW. Баварцы покажут электрическую лодку под названием Icon. Пока это только концепт, однако разработчики уверяют, что всё готово к серийному выпуску. Проект реализован в сотрудничестве с производителем лодок Tyde.
Музыкальное сопровождение для силовой установки сделал знаменитый композитор Ханс Циммер. Он же ранее написал музыкальные темы для BMW iX и XM. Кроме того, в Каннах покажут короткометражный фильм с Умой Турман и BMW i7 M50 xDrive в главных ролях. Музыку к нему также сотворил Циммер.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий