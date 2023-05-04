Компания BMW впервые показала салон нового поколения 5 серии

В той части видео, которая показывает BMW i5 снаружи, видны контуры радиаторной решётки. Она оказалась не такой массивной, как на «семёрке», и получила подсвеченные контуры. Ожидается, что этот элемент сохранят как версии BMW 5 серии с ДВС, так и электрокары, которым решётка радиатора в общепринятом смысле не нужна. Кроме того, показана работа головной оптики с характерными вертикальными ходовыми огнями, обрамляющими световые блоки.