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Компания BMW впервые показала салон нового поколения 5 серии

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Дмитрий Елизаров

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Компания BMW опубликовала видеотизер, посвящённый электрической версии новой «пятёрки» — она выйдет на рынок под обозначением i5. В видео демонстрируется главным образом подсвеченная решётка радиатора, но впервые продемонстрированы и элементы интерьера. Новинку оснастят развитой атмосферной подсветкой и большим центральным экраном.

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  • В видео хорошо просматриваются светодиодная линия, переходящая с передней панели на дверь, и центральный экран медиасистемы с элементами интерфейса. По всей видимости, это оборудование позаимствовано у BMW 7 серии: очень похожими выглядят как рисунок подсветки, так и сенсорные клавиши на экране и блоке управления климатом на передней панели.
  • Не исключено, в чём-то i5 окажется даже современнее флагманского седана. Ожидается, что на электрической «пятёрке» дебютирует новая версия iDrive, которая обеспечит улучшенную графику и расширенные возможности. Прочие серийные BMW получат новую оболочку посредством беспроводных обновлений софта.
  • В той части видео, которая показывает BMW i5 снаружи, видны контуры радиаторной решётки. Она оказалась не такой массивной, как на «семёрке», и получила подсвеченные контуры. Ожидается, что этот элемент сохранят как версии BMW 5 серии с ДВС, так и электрокары, которым решётка радиатора в общепринятом смысле не нужна. Кроме того, показана работа головной оптики с характерными вертикальными ходовыми огнями, обрамляющими световые блоки.

Ранее сообщалось, что BMW i5 будет представлена в двух вариантах с двигателями на 340 и 600 сил, но о моторной гамме традиционной «пятёрки» детальных сведений пока нет. Вероятнее всего, BMW поделится ими во время премьеры, которая намечена на 24 мая.

Как считаете, станет новая BMW 5 серии технической революцией?

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