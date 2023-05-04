Компания BMW впервые показала салон нового поколения 5 серии

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Компания BMW опубликовала видеотизер, посвящённый электрической версии новой «пятёрки» — она выйдет на рынок под обозначением i5. В видео демонстрируется главным образом подсвеченная решётка радиатора, но впервые продемонстрированы и элементы интерьера. Новинку оснастят развитой атмосферной подсветкой и большим центральным экраном.
Ранее сообщалось, что BMW i5 будет представлена в двух вариантах с двигателями на 340 и 600 сил, но о моторной гамме традиционной «пятёрки» детальных сведений пока нет. Вероятнее всего, BMW поделится ими во время премьеры, которая намечена на 24 мая.
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