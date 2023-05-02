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От бешеных BMW до парадного Виллиса: объявления недели на Авто.ру

Классные BMW из 1990-х: ностальгические седаны и купе лихих годов, которые можно купить в России

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Константин Новацкий

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Для кого-то эти машина навсегда стали символами успеха и уважения. Кто-то видит в них классные янгтаймеры, которые так и хочется поставить себе в гараж. А для кого-то эти автомобили могут стать веским поводом придаться ностальгии и вспомнить молодость. Сегодня речь пойдёт о классных BMW из 1990-х, которые прямо сейчас можно купить на Авто.ру. 

BMW 730i
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Начнём с автомобиля, который идеально соответствует термину «бумер» — это «семёрка» E32. Стиль — бешеный! Комплексно отреставрированный кузов в бордовом цвете Brokatrot Metallic и не претерпевший лишних доработок салон в коже и дереве заставляют рассматривать фотографии в объявлении по несколько раз. Но и про технику тоже не забыли. Так, у седана появилась регулируемая подвеска и составные колёса Schmidt Revolution диаметром 18 дюймов, которые сделали силуэт машины ещё более приземистым и хищным

Да и звучать трёхлитровая BMW будет сочно, причём во всех смыслах. Нынешний владелец поменял выхлоп и озаботился установкой новой аудиосистемы с мощным сабвуфером. Захотите привлечь к себе больше внимания? Может рявкнуть 218-сильным V8 M60B30, а можете — просто подкрутить ручку громкости. Впрочем, остаться на этой машине незамеченным, кажется, невозможно. 

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BMW 750 Li
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А это 7 серия с немного другой философией, которая сочетает внешнюю сдержанность и очень богатое заводское оснащение. В экстерьере стоит отметить колёса, отсылающие к моделям Alpina, и свежее ЛКП, которое в точности повторяет изначальную краску.

Зато внутри ждут уютные кожаные кресла, персональные раскладные столики, сделанные из дерева, для задних пассажиров и множество передовых для того времени опций. Например, у «семёрки» есть оконные шторки, Hi-Fi-аудиосистема с чейнджером на 10 дисков, доводчик крышки багажника и больше дюжины других приятных пунктов. Всё это, со слов продавца, исправно работает и не требует ремонта.

Основные агрегаты тоже в полном порядке. Гидравлическая подвеска с поддержанием дорожного просвета нареканий не вызывает, а пятилитровый (300 л.с.) мотор V12 и автоматическую коробку поменяли на свежие. Прежний двигатель доступен вместе с машиной как источник запчастей для будущих ремонтов. 

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Нравятся «семёрки» в этом кузове? Оцените ещё несколько.

BMW 525i
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Главный козырь этой «пятёрки» в кузове E34 — отличное для почти 30-летней машины состояние и богатая оригинальная комплектация. В ней достаточно кожи, натурального дерева и приятных (для машины 1994 года) опций. Например, приёмник BMW Business RDS, HiFi-музыка, чейнджер на 6 дисков и кондиционер. В дополнение к штатному «фаршу» владелец установил оптику Hella Black с тёмной сердцевиной и пятилучевые колёса AC Schnitzer на 18 дюймов. 

Пожалуй, самая «вкусная» из фотографий в объявлении — это вид первозданно чистого моторного отсека с рядной «шестёркой» на 2,5 литра (192 л.с.). Пускай в этом поколении седана имелись агрегаты и покруче (даже без учёта «заряженной» M5), для без пяти минут янгтаймера намного важнее быть комплектным и ухоженным, чем зверски мощным. 

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А вот ещё несколько моделей в кузове E34 на Авто.ру — смотрите.

BMW Z3
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Накапливающий коллекционный потенциал родстер Z3 не сразу приходит на ум при фразе «BMW из девяностых». А ведь в серию авангардная модель пошла в 1995 году — вскоре после громкого дебюта на автосалоне в Женеве. Сегодня внешность двухдверки по праву называют нестареющей, за что стоит поблагодарить дизайнера Дзёдзи Нагашиму, нарисовавшего для BMW классный компактный родстер.

Благодарность в адрес владельца конкретно этой двухдверки тоже не будет лишней: визуально идентичный оригиналу спорткар получил много улучшающих характеристики компонентов. Тут и новый шестицилиндровый двигатель S50 на 305 лошадиных сил, и доработанная трансмиссия от M3, и блокировка, и почти полностью перекалиброванное шасси. А ещё хозяин «зетки» поработал с интерьером и задокументировал весь процесс изменения машины. Ссылка на дневник — в описании объявления.

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Понравилась Z3? Вот ещё несколько экземпляров на Авто.ру

BMW 850i
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Об этом гран-туризмо с потрясным силуэтом, выдвижными фарами и мотором V12 на 300 лошадиных сил мечтали многие мальчишки в 1990-х, разглядывая его на постерах из автомобильных журналов. А эта машина выглядит так, будто именно она была на одном из плакатов. Ведь всё, во что в данном случае инвестированы немалые средства, представляет собой либо заводские узлы в обновлённом виде, либо оригинальные компоненты без намёков на тюнинг.

Потому и смотрится «восьмёрка» как некогда витринный образец. А ещё продавец очень спешит с продажей, потому хочет за возвращённый в первозданный вид автомобиль всего 3,3 миллиона рублей. Да-да, за классное купе с подъёмными фарами, двенадцатицилиндровым мотором и первозданным салоном хотят, как за новый кроссовер из Китая! Если вы как раз искали себе классный 850i, мы бы настоятельно рекомендовали поторопиться.

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Ещё несколько тех самых «восьмёрок» из 1990-х

BMW 318i
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На десерт — волк в овечьей шкуре. Ведь за скромным шильдиком, указывающем на 1,8-литровую «четвёрку», в данном случае прячется монстр, который перерос даже топовую M3 того поколения. Судите сами: доработка купе в кузове E36 сначала велась с оглядкой на спорт-версию мощностью 321 л.с., а затем в моторном отсеке обосновался мотор S62 от более позднего седана M5. Поэтому в распоряжении водителя оказались восемь цилиндров и 430 сил, снятых с без малого пяти литров рабочего объёма. Пушка!

Стоит отметить и внешнее сходство с каноничной «эм-третьей»: эта двухдверка выглядит сдержанно и в меру боевито, а на бешеный потенциал с первых секунд намекает разве что новая подвеска KW с занижением и разноширокие колёса BBS. Как и подобает проектам такого рода, ценник позволит вернуть владельцу далеко не все вложенные в тюнинг средства. Даже несмотря на то, что за машину хотят немалые семь миллионов рублей. 

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Нужны «трёшки» подешевле? Собрали иx по этой ссылке.

Считаете себя поклонником BMW?

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