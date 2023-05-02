А это 7 серия с немного другой философией, которая сочетает внешнюю сдержанность и очень богатое заводское оснащение. В экстерьере стоит отметить колёса, отсылающие к моделям Alpina, и свежее ЛКП, которое в точности повторяет изначальную краску.

Зато внутри ждут уютные кожаные кресла, персональные раскладные столики, сделанные из дерева, для задних пассажиров и множество передовых для того времени опций. Например, у «семёрки» есть оконные шторки, Hi-Fi-аудиосистема с чейнджером на 10 дисков, доводчик крышки багажника и больше дюжины других приятных пунктов. Всё это, со слов продавца, исправно работает и не требует ремонта.

Основные агрегаты тоже в полном порядке. Гидравлическая подвеска с поддержанием дорожного просвета нареканий не вызывает, а пятилитровый (300 л.с.) мотор V12 и автоматическую коробку поменяли на свежие. Прежний двигатель доступен вместе с машиной как источник запчастей для будущих ремонтов.

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Нравятся «семёрки» в этом кузове? Оцените ещё несколько.