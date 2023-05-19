Новую «пятёрку» BMW показали на фирменном фото до премьеры

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Электрокаром BMW i5 можно будет управлять взглядом
Выпуск Tesla Roadster снова отложен
Пользователь liucuny-starandcar опубликовал в Инстаграме первое изображение незакамуфлированного электроседана BMW i5. Вместе с бензиновыми, дизельными и гибридными «пятёрками» модель рассекретят 24 мая.
Ранее компания показала на видеотизере фрагменты BMW i5. Модель получила «ноздри» с подсветкой. В салоне будет очень обширная фоновая подсветка, а медиасистема может оказаться даже более современной, чем у флагманской «семёрки».
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