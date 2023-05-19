Новую «пятёрку» BMW показали на фирменном фото до премьеры

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BMW

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5 стартует в Германии летом, а первые заказчики получат машины в октябре. На старте ожидаются две версии: заднеприводная 340-сильная и двухмоторная модификация М60 мощностью около 600 л.с. В гамме останется и универсал, но будет ли он в электрическом исполнении, неизвестно.