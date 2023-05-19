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Новую «пятёрку» BMW показали на фирменном фото до премьеры

Новости

Кирилл Малышев

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Пользователь liucuny-starandcar опубликовал в Инстаграме первое изображение незакамуфлированного электроседана BMW i5. Вместе с бензиновыми, дизельными и гибридными «пятёрками» модель рассекретят 24 мая.

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  • Представители новой пятой серии внешне будут почти одинаковыми вне зависимости от типа двигателя. Поэтому по BMW i5 можно судить и о том, как будут выглядеть «пятёрки» с ДВС. Аналогичный подход баварцы продемонстрировали на примере BMW 7 серии и i7.
  • Новинка не получила огромные «ноздри» радиаторной решётки и двухэтажную оптику. Её передняя часть оформлена почти в классическом стиле BMW. Фары сохранили фирменную «четырёхглазость», третье окно бокового остекления по традиции располагается на двери.
  • Производство BMW i5 стартует в Германии летом, а первые заказчики получат машины в октябре. На старте ожидаются две версии: заднеприводная 340-сильная и двухмоторная модификация М60 мощностью около 600 л.с. В гамме останется и универсал, но будет ли он в электрическом исполнении, неизвестно.

Ранее компания показала на видеотизере фрагменты BMW i5. Модель получила «ноздри» с подсветкой. В салоне будет очень обширная фоновая подсветка, а медиасистема может оказаться даже более современной, чем у флагманской «семёрки».

Какие из современных BMW красивее?

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