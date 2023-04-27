Оставить коммент

Российский завод Hyundai купит автопроизводитель из Казахстана

Электрокаром BMW i5 можно будет управлять взглядом

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания BMW опубликовала новые фотографии прототипов электрического седана i5, попутно рассказав о необычной функции, которую получит новинка. В комплекс водительских ассистентов войдёт камера слежения за взглядом водителя: таким образом, некоторые команды «автопилоту» водитель сможет подавать глазами.

Читайте нас в Дзене!
1/5
  • Система Highway Assistant на BMW i5 получит новое аппаратное обеспечение — камеры, высокоточные датчики, модернизированное программное обеспечение и тому подобное. Опционально будет доступна система, которая в определённых дорожных условиях на скоростях до 130 км/ч позволит водителю убирать руки с руля.
  • Войдёт в комплекс и внутренняя камера с отслеживанием направления взгляда. С её помощью можно будет подавать автомобилю команду на перестроение, просто посмотрев в соответствующее боковое зеркало. Получив команду, электроника инициирует повороты руля и при необходимости отрегулирует скорость движения. При этом сохранится возможность подать ту же команду при помощи сигнала поворота.
  • Ожидается, что новый комплекс водительских ассистентов будет доступен для всех версий нового поколения BMW 5 серии с любыми типами силовых установок. Что касается электрической i5, то BMW заявила, что топовая модификация электрокара с индексом M60 xDrive получит специально настроенную адаптивную подвеску уже в базовом исполнении. На более доступный седан i5 eDrive40 её можно будет установить за доплату. Кроме того, отмечается, что каждая версия BMW 5 серии будет оснащаться подвеской с индивидуальными настройками, адаптированными к типу силового агрегата, весу автомобиля и прочим характеристикам.

Ранее сообщалось, что BMW представит новое поколение 5 серии 24 мая сразу в нескольких вариантах исполнения, включая электрический. Заднеприводная i5 eDrive40 получит один двигатель на 340 л.с., исполнение M60 xDrive оснастят двумя моторами общей отдачей около 600 сил.

Хотели бы себе такую функцию?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании