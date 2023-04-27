Электрокаром BMW i5 можно будет управлять взглядом

Ожидается, что новый комплекс водительских ассистентов будет доступен для всех версий нового поколения BMW 5 серии с любыми типами силовых установок. Что касается электрической i5, то BMW заявила, что топовая модификация электрокара с индексом M60 xDrive получит специально настроенную адаптивную подвеску уже в базовом исполнении.

На более доступный седан

i5

eDrive

40

её можно будет установить за доплату. Кроме того, отмечается, что каждая версия BMW 5 серии будет оснащаться подвеской с индивидуальными настройками, адаптированными к типу силового агрегата, весу автомобиля и прочим характеристикам.