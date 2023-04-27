Электрокаром BMW i5 можно будет управлять взглядом

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Компания BMW опубликовала новые фотографии прототипов электрического седана i5, попутно рассказав о необычной функции, которую получит новинка. В комплекс водительских ассистентов войдёт камера слежения за взглядом водителя: таким образом, некоторые команды «автопилоту» водитель сможет подавать глазами.
Ранее сообщалось, что BMW представит новое поколение 5 серии 24 мая сразу в нескольких вариантах исполнения, включая электрический. Заднеприводная i5 eDrive40 получит один двигатель на 340 л.с., исполнение M60 xDrive оснастят двумя моторами общей отдачей около 600 сил.