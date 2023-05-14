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BMW сняла для Канн короткометражку с Умой Турман и «заряженным» i7

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Александр Орехов

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17 мая на Каннском международном кинофестивале во Франции компания BMW представит короткометражку The Calm («Спокойствие»). В фильме снялись Ума Турман и Пом Клементьефф, а также BMW i7 M70 xDrive. Продвижению последнего, судя по всему, и должна послужить картина.

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  • BMW занимается съёмками кино уже давно: с 2001 по 2016 годы вышла целая серия под общим названием The Hire («Напрокат»), над которой работали известные режиссёры и актёры, включая Гэри Олдмена, Мерилина Мэнсона, Мадонну. И в каждом из роликов фигурировал тот или иной автомобиль BMW.
  • «Спокойствие» — это шпионский триллер, в котором двум героиням, являющимся секретными агентами, нужно добраться до Канн. При этом сначала каждая из них встречается с таинственными противниками.
  • Премьера ролика, музыку к которому написал знаменитый композитор Ханс Циммер («Дюна», «Интерстеллар», «Король Лев»), будет необычной: первый показ состоится на 31,3-дюймовом панорамном дисплее BMW i7, известном как BMW Theatre Screen.

Сам BMW i7 M70 xDrive был рассекречен ещё около месяца назад. На сегодняшний день это топовая версия флагманского электрического седана: её двухмоторная силовая установка выдаёт 660 л.с. и 1015 Нм. Разгон до сотни занимает 3,7 секунды, запас хода на одной зарядке — до 560 километров.

А вы знали, что у BMW есть свои фильмы?

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