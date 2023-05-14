BMW сняла для Канн короткометражку с Умой Турман и «заряженным» i7

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17 мая на Каннском международном кинофестивале во Франции компания BMW представит короткометражку The Calm («Спокойствие»). В фильме снялись Ума Турман и Пом Клементьефф, а также BMW i7 M70 xDrive. Продвижению последнего, судя по всему, и должна послужить картина.
Сам BMW i7 M70 xDrive был рассекречен ещё около месяца назад. На сегодняшний день это топовая версия флагманского электрического седана: её двухмоторная силовая установка выдаёт 660 л.с. и 1015 Нм. Разгон до сотни занимает 3,7 секунды, запас хода на одной зарядке — до 560 километров.
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