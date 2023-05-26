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Компания BMW задумалась о выпуске роскошного пикапа

Новости

Дмитрий Елизаров

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Компания BMW планирует разработать и вывести на рынок премиальный пикап. Как пишет CarBuzz, такой вывод можно сделать из заявления шеф-дизайнера марки Домагоя Дюкеча: он отметил, что просьбы о выпуске пикапа слышит всё время, пока работает в BMW. Дизайнер заявил, что за последние годы рыночные тенденции претерпели определённые изменения, и, возможно, пришла пора пересмотреть отношение к роскошным грузовикам.

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Экспериментальный пикап BMW на базе X7

  • Попытку выпустить премиальный пикап в 2017 году предпринимала компания Mercedes-Benz. Однако, чтобы сэкономить на разработке, фирма использовала в качестве донора платформу Nissan Navara. Владельцы X-class оказались недовольны как качеством готового продукта, так и несоответствием его поведения имиджу марки, что было обусловлено платформой. В итоге X-class сняли с производства всего через три года после запуска.
  • Издание уточняет, что в 2018 году BMW заявляла об отсутствии намерений последовать примеру Mercedes-Benz, так как посчитала, что у проекта нет финансовых перспектив. Однако с тех пор роскошные пикапы начали набирать популярность — практически у каждого популярного грузовика известного бренда имеется особо комфортная модификация. К примеру, Toyota Tundra нового поколения обзавелась исполнением Capstone в начале прошлого года.
  • Домагой Дюкеч не уточнил, когда размышления BMW над принципиально новым продуктом могут перейти в практическую фазу, хотя и отметил рост этого рыночного сегмента. По версии издания, BMW может всерьёз начать разрабатывать пикап после того, как кроссовер X5 сменит поколение и станет электромобилем.

Опыт создания пикапа на базе серийной модели у концерна уже есть: в 2019 году BMW создала грузовой прототип на платформе кроссовера X7. Однако этот проект стал лишь студенческой работой группы стажёров BMW и развития не получил.

Нужен BMW пикап, как считаете?

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