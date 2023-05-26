Компания BMW задумалась о выпуске роскошного пикапа

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Компания BMW планирует разработать и вывести на рынок премиальный пикап. Как пишет CarBuzz, такой вывод можно сделать из заявления шеф-дизайнера марки Домагоя Дюкеча: он отметил, что просьбы о выпуске пикапа слышит всё время, пока работает в BMW. Дизайнер заявил, что за последние годы рыночные тенденции претерпели определённые изменения, и, возможно, пришла пора пересмотреть отношение к роскошным грузовикам.
Опыт создания пикапа на базе серийной модели у концерна уже есть: в 2019 году BMW создала грузовой прототип на платформе кроссовера X7. Однако этот проект стал лишь студенческой работой группы стажёров BMW и развития не получил.
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