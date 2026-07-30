BMW приостановил разработку конкурента Гелендвагена

О планах концерна BMW по выпуску роскошного внедорожника, который стал бы конкурентом Mercedes-Benz G-класса, сообщалось ещё в прошлом году. Предполагалось, что он выйдет на рынок в 2029-м, но сейчас, по данным инсайдеров BMW Blog, проект поставлен на паузу на неопределённый срок.
- Ещё в 2024-м представители BMW отмечали рост популярности премиальных автомобилей повышенной проходимости: среди примеров упоминались не только Гелендваген, но и Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser и даже электрический Rivian R1S. Позже сообщалось, что концерн запустил проект разработки собственного автомобиля для этого сегмента и даже присвоил ему внутреннее обозначение G74 — после того, как было принято решение использовать для проектирования платформу CLAR от BMW X5.
- Однако в итоге проект не получил всех одобрений, требуемых для доведения разработки до логического финала. Как предполагают инсайдеры, в руководстве BMW засомневались, что достаточно узкий рыночный сегмент благосклонно воспримет ещё одну новую модель. Кроме того, исходя из текущей ситуации концерн предпочитает скорее сокращать свой модельный ряд, нежели инвестировать в нишевые новинки для совершенно новых сегментов. Инсайдеры оценивают шансы на возобновление проекта внедорожника как невысокие.
Вседорожная линейка BMW всё же может расшириться за счёт новой модели, но иного класса — самого крупного кроссовера с трёхрядным салоном, ориентированного на североамериканский рынок. Концерн уже начал процедуру патентования товарного обозначения X9, которое, как ожидается, получит будущая новинка.
Пригодился бы BMW полноценный внедорожник?
Да, это был бы бестселлер
Нет, против Гелика у них ничего нет
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