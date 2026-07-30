BMW приостановил разработку конкурента Гелендвагена

Ещё в 2024-м представители BMW отмечали рост популярности премиальных автомобилей повышенной проходимости: среди примеров упоминались не только Гелендваген, но и Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser и даже электрический Rivian R1S. Позже сообщалось, что концерн запустил проект разработки собственного автомобиля для этого сегмента и даже присвоил ему внутреннее обозначение G74 — после того, как было принято решение использовать для проектирования платформу CLAR от BMW X5.