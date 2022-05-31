BMW X6 вышел на тесты с новым двигателем

По мнению издания, на наличие нового двигателя под капотом кроссовера указывает в первую очередь конфигурация выхлопа. BMW 7 серии в исполнении 760i оснащается 4,4-литровым V8, развивающим 544 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Для кросс-купе X6 двигатель могут дефорсировать

, но, вероятнее всего, его отдача окажется больше, чем 530 л.с. у нынешнего X6 M50i.