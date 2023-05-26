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Компания BMW обновила трёхлитровый дизель и добавила электромобилям режим Max Range

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Кирилл Малышев

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Компания BMW представила модернизированный вариант трёхлитрового дизеля, которому добавили мощности. У электромобилей появились новые функции, благодаря которым заряжаться можно реже и быстрее.

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  • Турбодизель В57 получил новые стальные поршни и форсунки, которые делают 12 впрысков за такт под давлением 2500 бар. Отдача выросла с 340 сил и 700 Нм до 352 «лошадей» и 720 Нм. На BMW X5 и X6 в версии xDrive40d мотор начнут ставить с августа. Позже присоединятся и другие модели.
  • Вслед за только что представленным BMW i5 новый функционал обрели электрокары i7 и iX. Режим Max Range ограничивает мощность моторов и отключает все лишние потребители. Благодаря этому запас хода на одной зарядке можно увеличить на четверть.
  • Другая функция Plug&Charge активирует зарядку сразу, как только подключается разъём. Это избавляет владельца от необходимости каждый раз включать мобильное приложение или искать карту доступа. Для ранее выпущенных BMW i7 и iX описанные функции тоже будут доступны после очередного обновления ПО «по воздуху».

В прошлом месяце компания BMW расширила возможности использования смартфона в качестве цифрового ключа от автомобиля. Теперь функция доступна и для Android-телефонов. Воспользоваться ей могут владельцы машин, выпущенных с 2022 года.

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