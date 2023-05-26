Компания BMW обновила трёхлитровый дизель и добавила электромобилям режим Max Range

Турбодизель В57 получил новые стальные поршни и форсунки, которые делают 12 впрысков за такт под давлением 2500 бар. Отдача выросла с 340 сил и 700 Нм до 352 «лошадей» и 720 Нм. На

BMW

X

5 и

X

6 в версии

xDrive

40

d

мотор начнут ставить с августа. Позже присоединятся и другие модели.