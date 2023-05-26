Компания BMW обновила трёхлитровый дизель и добавила электромобилям режим Max Range

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BMW не откажется от ДВС: новые двигатели уже в разработке
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Компания BMW представила модернизированный вариант трёхлитрового дизеля, которому добавили мощности. У электромобилей появились новые функции, благодаря которым заряжаться можно реже и быстрее.
В прошлом месяце компания BMW расширила возможности использования смартфона в качестве цифрового ключа от автомобиля. Теперь функция доступна и для Android-телефонов. Воспользоваться ей могут владельцы машин, выпущенных с 2022 года.
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