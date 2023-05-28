Компания BMW рассказала, как играть в игры на экране 5 серии с помощью смартфона

Чтобы превратить собственный смартфон в игровой контроллер, достаточно будет отсканировать QR-код на центральном экране. После этого откроется доступ к набору так называемых казуальных игр — интуитивно понятных и простых в управлении. В коллекцию уже входят разные гонки, спортивные игры, викторины, стратегии, аркады и головоломки. В их числе — Go Kart Go, Golazo, Music Guess, Overcooked.

Играть можно и одному, и в многопользовательском режиме, в том числе — с привлечением пассажиров заднего ряда. При этом автомобиль обязательно должен быть припаркован.

Со временем каталог игр расширят — как и число моделей, для которых будет доступен этот функционал. У 7 серии, i X и i 4, выпущенных после 23 июля, он будет присутствовать по умолчанию уже с завода. Через месяц к ним присоединятся X 5/ X 5 M , X 6/ X 6 M , X 7, XM . Со временем обновиться до iDrive 8.5 «по воздуху», получив, в том числе, и встроенные игры, смогут и владельцы уже проданных BMW.

Чуть ранее стало известно, что BMW i5 поделится с i7 и iX и другими новыми функциями. В частности, у них появится ездовой режим Max Range. С его помощью можно будет увеличить дальность пробега, ограничив мощность электромоторов и отключив другие потребители.