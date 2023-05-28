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Компания BMW рассказала, как играть в игры на экране 5 серии с помощью смартфона

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Александр Орехов

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Вслед за премьерой седана 5 серии восьмого поколения компания BMW рассказала об одной из его новых функций — возможности играть в видеоигры на центральном дисплее информационно-развлекательного комплекса. По такому случаю дизайнеры компании нарисовали особую ливрею для входящего в новое семейство электромобиля i5. Использованные в графике прямоугольные элементы символизируют пикселы, отсылающие в эпоху восьмибитных компьютерных игр.

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  • Вместе со сменой поколения BMW 5 серии фирменный комплекс iDrive обновился с версии 8 до 8.5. Совмещённые экраны на 12,3 и 14,9 дюйма, появившиеся всего пару лет назад (в первую очередь — как раз у электрокаров), сохранились, но были изменены программное обеспечение и функционал. Среди прочего баварский автопроизводитель вступил в альянс с игровой платформой AirConsole, чтобы по примеру ряда конкурентов интегрировать в бортовую систему игры.
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  • Чтобы превратить собственный смартфон в игровой контроллер, достаточно будет отсканировать QR-код на центральном экране. После этого откроется доступ к набору так называемых казуальных игр — интуитивно понятных и простых в управлении. В коллекцию уже входят разные гонки, спортивные игры, викторины, стратегии, аркады и головоломки. В их числе — Go Kart Go, Golazo, Music Guess, Overcooked.
  • Играть можно и одному, и в многопользовательском режиме, в том числе — с привлечением пассажиров заднего ряда. При этом автомобиль обязательно должен быть припаркован.
  • Со временем каталог игр расширят — как и число моделей, для которых будет доступен этот функционал. У 7 серии, iX и i4, выпущенных после 23 июля, он будет присутствовать по умолчанию уже с завода. Через месяц к ним присоединятся X5/X5 M, X6/X6 M, X7, XM. Со временем обновиться до iDrive 8.5 «по воздуху», получив, в том числе, и встроенные игры, смогут и владельцы уже проданных BMW.

Чуть ранее стало известно, что BMW i5 поделится с i7 и iX и другими новыми функциями. В частности, у них появится ездовой режим Max Range. С его помощью можно будет увеличить дальность пробега, ограничив мощность электромоторов и отключив другие потребители.

Мечтаете о встроенных в автомобиль играх?

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